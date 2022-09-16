В рамках программы "єРобота" одобрены более 1,1 тыс. заявок на получение грантов – Шмыгаль

Об этом 16 сентября на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вступительная речь Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.
"Правительство запустило программу безвозвратных грантов для открытия собственного дела. За два месяца украинцы подали уже больше 10 тыс. заявок на получение таких грантов. 1115 заявок уже одобрены", – сказал Шмыгаль.
По его словам, программа "єРобота" будет продлена и на 2023 год.
Проект "єРобота" стартовал 21 июня и предусматривает шесть программ. Первая – гранты до 250 тыс. грн для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта будут давать за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения. На грантовые программы Кабинет Министров Украины выделил 16 млрд грн.
По словам Шмыгаля, "єРобота" – это первое из восьми звеньев новой экономической стратегии и политики правительства.
Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко заявила в конце августа, что правительственная грантовая программа "єРобота" предусматривает создание в Украине более 300 тыс. рабочих мест.