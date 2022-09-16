В рамках программы "єРобота" одобрены более 1,1 тыс. заявок на получение грантов – Шмыгаль

Программа "єРобота" будет продлена и на 2023 год, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 16 сентября на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вступительная речь Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

"Правительство запустило программу безвозвратных грантов для открытия собственного дела. За два месяца украинцы подали уже больше 10 тыс. заявок на получение таких грантов. 1115 заявок уже одобрены", – сказал Шмыгаль.

По его словам, программа "єРобота" будет продлена и на 2023 год.