ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В рамках программы "єРобота" одобрены более 1,1 тыс. заявок на получение грантов – Шмыгаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Программа "єРобота" будет продлена и на 2023 год, отметил Шмыгаль
Программа "єРобота" будет продлена и на 2023 год, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

В рамках программы "єРобота" украинцы подали уже больше 10 тыс. заявок на получение грантов.

Об этом 16 сентября на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вступительная речь Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

"Правительство запустило программу безвозвратных грантов для открытия собственного дела. За два месяца украинцы подали уже больше 10 тыс. заявок на получение таких грантов. 1115 заявок уже одобрены", – сказал Шмыгаль.

По его словам, программа "єРобота" будет продлена и на 2023 год.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1108287519786218/

Контекст:

Проект "єРобота" стартовал 21 июня и предусматривает шесть программ. Первая – гранты до 250 тыс. грн для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта будут давать за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения. На грантовые программы Кабинет Министров Украины выделил 16 млрд грн.

По словам Шмыгаля, "єРобота" – это первое из восьми звеньев новой экономической стратегии и политики правительства.

Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко заявила в конце августа, что правительственная грантовая программа "єРобота" предусматривает создание в Украине более 300 тыс. рабочих мест.

Теги: Украина, экономика, бизнес, правительство, украинцы, гранты, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото
Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото
Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой
Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Великий показал пародию на президента РФ, катающегося на колесе обозрения
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Великий показал пародию на президента РФ, катающегося на колесе обозрения
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку
"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио
"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (137806)
2
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (94809)
3
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (92881)
4
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (55177)
5
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (50580)
6
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (35380)
7
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (20617)
8
"Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео (17758)
 
 
 
 