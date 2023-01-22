В рамках проекта "єРобота" в Украине в 2022 году выплатили более 1,5 млрд грн грантов – Шмыгаль

"Обеспечили стабильное финансирование для программы "єРобота" на этот год. Теперь гранты предпринимателям будут выплачиваться из ресурсов Фонда соцстрахования на случай безработицы. В 2022 году благодаря программе "єРобота" правительство помогло создать и расширить более 2,5 тыс. бизнесов", – написал он.
По данным премьер-министра, в прошлом году "было выплачено более 1,5 млрд грн грантов".
"В этом году программа продолжится", – подчеркнул Шмыгаль.
Проект "єРобота" стартовал 21 июня 2022 года и предусматривает шесть программ. Первая – гранты для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта выдают за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения.
Правительственная грантовая программа предусматривает создание в Украине более 300 тыс. рабочих мест, сообщала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
В Минэкономики рассказали 26 декабря, что в рамках очередной волны реализации проекта "єРобота" микрогранты на общую сумму 148,3 млн грн получат 626 предпринимателей. В рамках проекта будет создано 1419 рабочих мест, отметила Свириденко. С начала реализации программы Кабмин утвердил гранты на сумму около 776,8 млн грн для 3321 предпринимателя, добавили в Минэкономики.