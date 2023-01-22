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В рамках проекта "єРобота" в Украине в 2022 году выплатили более 1,5 млрд грн грантов – Шмыгаль

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Шмыгаль отметил, что в 2023 году программа продолжится
Шмыгаль отметил, что в 2023 году программа продолжится
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Украине обеспечили стабильное финансирование проекта "єРобота" на 2023 год. Об этом 22 января сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Обеспечили стабильное финансирование для программы "єРобота" на этот год. Теперь гранты предпринимателям будут выплачиваться из ресурсов Фонда соцстрахования на случай безработицы. В 2022 году благодаря программе "єРобота" правительство помогло создать и расширить более 2,5 тыс. бизнесов", – написал он.

По данным премьер-министра, в прошлом году "было выплачено более 1,5 млрд грн грантов".

"В этом году программа продолжится", – подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0qhUoqo6ncYsom5fufV9vcHQojGp4QAv3CC5VL6w89zSidXnWtCnzVvqP9Vg1Bidtl

Контекст:

Проект "єРобота" стартовал 21 июня 2022 года и предусматривает шесть программ. Первая – гранты для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта выдают за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения

Правительственная грантовая программа предусматривает создание в Украине более 300 тыс. рабочих мест, сообщала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

В Минэкономики рассказали 26 декабря, что в рамках очередной волны реализации проекта "єРобота" микрогранты на общую сумму 148,3 млн грн получат 626 предпринимателей. В рамках проекта будет создано 1419 рабочих мест, отметила Свириденко. С начала реализации программы Кабмин утвердил гранты на сумму около 776,8 млн грн для 3321 предпринимателя, добавили в Минэкономики.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: бизнес, выплаты, вице-премьер, работа, Денис Шмыгаль
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