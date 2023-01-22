В рамках проекта "єРобота" в Украине в 2022 году выплатили более 1,5 млрд грн грантов – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что в 2023 году программа продолжится Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Обеспечили стабильное финансирование для программы "єРобота" на этот год. Теперь гранты предпринимателям будут выплачиваться из ресурсов Фонда соцстрахования на случай безработицы. В 2022 году благодаря программе "єРобота" правительство помогло создать и расширить более 2,5 тыс. бизнесов", – написал он.

По данным премьер-министра, в прошлом году "было выплачено более 1,5 млрд грн грантов".

"В этом году программа продолжится", – подчеркнул Шмыгаль.