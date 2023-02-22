МВФ готов оказать существенную экономическую поддержку Украине – Георгиева

"Основываясь на действиях украинских властей, мы уверены, что это может быть значительная поддержка с нашей стороны... Мы очень быстро продвигаемся по новой программе, потому что у нас есть прочная основа для нее из программы с мониторингом правления, которую мы только что завершили", – сказала Георгиева.
Директор фонда добавила, это будет "долгосрочная" программа.
"Мы, безусловно, говорим о более длительном сроке, потому что очевидно, что вызовы украинской политики не исчезнут в ближайшее время", – сказала она.
Корпоративное управление и борьба с коррупцией станут основной частью программы, сказала Георгиева.
"Украина может добиться прогресса в борьбе с коррупцией, потому что люди не потерпят, чтобы деньги отвлекали и воровали, когда падают бомбы", – отметила она.
Во время визита в Киев Георгиева встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и председателем НБУ Андреем Пышным. Она отметила, что украинские власти "впечатляюще" управляют экономикой в такое время.
"Я увидела, что экономика работает, несмотря на огромные проблемы. Магазины открыты, услуги оказываются, люди идут на работу. Это замечательное свидетельство духа украинского народа. Государственные органы и хозяйственные учреждения работают замечательно: собирают налоги, выплачивают зарплаты и пенсии. Банковская система полностью функционирует. Несмотря на атаки на критически важную инфраструктуру, экономика приспосабливается, и в течение этого года ожидается постепенное восстановление экономики", – сообщила Георгиева в заявлении, которое опубликовала пресс-служба кредитора.
Украине в 2023 году необходимо финансирование в размере от $3 млрд до $5 млрд ежемесячно. Об этом Георгиева заявила во время Международной конференции экспертов по восстановлению Украины в Берлине 25 октября 2022 года.
Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Чтобы покрыть дефицит финансирования, ЕС выделил €18 млрд в рамках пакета, согласованного в декабре 2022 года. Средства будут выплачиваться регулярными платежами, сообщала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В материале Financial Times, опубликованном 3 февраля 2023 года, говорилось, что союзники Украины подталкивают Международный валютный фонд одобрить кредит для Украины на $14–16 млрд.
17 февраля в Украине завершилась работа миссии Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Георгиева прибыла с визитом в Киев и встретилась с Зеленским и Шмыгалем. Шмыгаль по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.