Швеция передала Украине первые временные переправы, ранее их использовали только военные – Мининфраструктуры

Понтонные переправы можно использовать для восстановления транспортного сообщения на освобожденных территориях, отметили в Мининфраструктуры Украины Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом 16 февраля сообщается в Facebook Мининфраструктуры Украины.

"В рамках гуманитарной помощи Швеция направила шесть катеров, которые можно использовать в качестве понтонных переправ. Это первые подобные спецсредства, полученные гражданскими дорожниками, ранее их использовали исключительно военные инженеры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в разложенном виде понтонные переправы имеют длину 8 м, их можно использовать для восстановления транспортного сообщения на освобожденных территориях.

"Благодаря им удастся наладить стабильные поставки гуманитарной помощи в деоккупированные общины и наладить логистику поставок продукции для восстановления экономической активности в общинах", – сказано в сообщении.

С начала войны временные мосты Украины отправили Чехия, Франция, Норвегия, напомнили в Мининфраструктуры.

"Часть конструкций уже установлена и работает на деоккупированных территориях Киевской, Черниговской и Харьковской областей. В целом, с 24 февраля [2022 года] обустроено 80 временных переправ, еще три переправы находятся на этапе обустройства", – указывается в сообщении.