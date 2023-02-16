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Швеция передала Украине первые временные переправы, ранее их использовали только военные – Мининфраструктуры

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Понтонные переправы можно использовать для восстановления транспортного сообщения на освобожденных территориях, отметили в Мининфраструктуры Украины
Понтонные переправы можно использовать для восстановления транспортного сообщения на освобожденных территориях, отметили в Мининфраструктуры Украины
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Украина получила первые временные переправы от Швеции.

Об этом 16 февраля сообщается в Facebook Мининфраструктуры Украины.

"В рамках гуманитарной помощи Швеция направила шесть катеров, которые можно использовать в качестве понтонных переправ. Это первые подобные спецсредства, полученные гражданскими дорожниками, ранее их использовали исключительно военные инженеры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в разложенном виде понтонные переправы имеют длину 8 м, их можно использовать для восстановления транспортного сообщения на освобожденных территориях.

"Благодаря им удастся наладить стабильные поставки гуманитарной помощи в деоккупированные общины и наладить логистику поставок продукции для восстановления экономической активности в общинах", – сказано в сообщении.

С начала войны временные мосты Украины отправили Чехия, Франция, Норвегия, напомнили в Мининфраструктуры.

"Часть конструкций уже установлена и работает на деоккупированных территориях Киевской, Черниговской и Харьковской областей. В целом, с 24 февраля [2022 года] обустроено 80 временных переправ, еще три переправы находятся на этапе обустройства", – указывается в сообщении.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02mbJgQ5bPGqKAwjWbZxF2pBQh19keAc113jwNgxeJQqi9trSfXTpKhCgwnXnCNhJQl

Контекст:

По данным МВД Украины на конец 2022 года, РФ в ходе войны разрушила в Украине более 35 тыс. объектов, в том числе 702 – критической инфраструктуры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал в декабре, что россияне разрушили и повредили в Украине 25 тыс. км дорог и 315 мостов

Теги: транспорт, Украина, Швеция, гуманитарная помощь, переправа, мост, катер, война России против Украины, Мининфраструктуры, дороги, разрушения, инфраструктура, восстановление, логистика
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