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В Эстонии на парламентских выборах победила Партия реформ во главе с действующим премьером Каллас

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Партия Каллас выиграла выборы с большим отрывом, в том числе благодаря результатам электронного голосования
Партия Каллас выиграла выборы с большим отрывом, в том числе благодаря результатам электронного голосования
Фото: EPA

В Эстонии с 27 февраля по 5 марта прошли парламентские выборы, на которых с большим перевесом победила ведущая правящая Партия реформ во главе с премьер-министром Каей Каллас. Об этом сообщил эстонский национальный вещатель ERR.

По итогам подсчета 100% голосов, Партия реформ получила 31,2%, что дает ей 37 мандатов в Рийгикогу.  

На втором месте EKRE (Консервативная народная партия) с 16,1% и 17 местами в парламенте.

Центристская партия получила 15,3% голосов и 16 мандатов (на 10 меньше, чем в предыдущем составе). 

Eesti 200, впервые прошедшая в парламент, получила 13,3% голосов, или 14 мандатов.

За Социал-демократическую партию проголосовали 9,4% избирателей (девять мандатов) и за "Отечество" – 8,3% избирателей (восемь мандатов).

Остальные участвовавшие в выборах партии не преодолели 5-процентный барьер. Однако "Правые" и Объединенная левая партия Эстонии набрали 2,3% и 2,4% голосов соответственно, что гарантирует им определенное государственное финансирование на следующие четыре года. "Зеленые" набрали всего 1% голосов  на 0,8% меньше, чем на прошлых выборах.

По данным ERR, активность избирателей на выборах в парламент составила 63,5%. Всего проголосовали 613 812 избирателей, из которых 301 631 воспользовались бумажными бюллетенями, а 312 181  интернет-голосованием. 

ERR отмечает, что Партия реформ вышла в лидеры после публикации результатов электронного голосования, которое она выиграла с большим перевесом над остальными партиями.

"Судя по этой картине, избиратели ждут, что Партия реформ возьмет на себя ведущую роль в правительстве, это можно сказать с полной уверенностью. Все остальное мы должны будем обсудить между собой",  прокомментировала результаты выборов Каллас. 

Она отметила, что возможны разные варианты коалицииЛидер EKRE Мартин Хельме уже заявил, что его партия "твердо находится в оппозиции". Он также поставил под сомнение результаты электронного голосования.

По словам Каллас, поскольку Партия реформ получила настолько высокий результат, министерские посты в правительстве должны будут распределяться пропорционально числу парламентских мандатов, а не поровну, как в последних правительствах.

Теги: интернет, выборы, оппозиция, Эстония, коалиция, парламент, мандат, голосование, Кая Каллас
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