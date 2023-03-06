В Эстонии на парламентских выборах победила Партия реформ во главе с действующим премьером Каллас

Партия Каллас выиграла выборы с большим отрывом, в том числе благодаря результатам электронного голосования Фото: EPA

По итогам подсчета 100% голосов, Партия реформ получила 31,2%, что дает ей 37 мандатов в Рийгикогу.

На втором месте EKRE (Консервативная народная партия) с 16,1% и 17 местами в парламенте.

Центристская партия получила 15,3% голосов и 16 мандатов (на 10 меньше, чем в предыдущем составе).

Eesti 200, впервые прошедшая в парламент, получила 13,3% голосов, или 14 мандатов.

За Социал-демократическую партию проголосовали 9,4% избирателей (девять мандатов) и за "Отечество" – 8,3% избирателей (восемь мандатов).

Остальные участвовавшие в выборах партии не преодолели 5-процентный барьер. Однако "Правые" и Объединенная левая партия Эстонии набрали 2,3% и 2,4% голосов соответственно, что гарантирует им определенное государственное финансирование на следующие четыре года. "Зеленые" набрали всего 1% голосов – на 0,8% меньше, чем на прошлых выборах.

По данным ERR, активность избирателей на выборах в парламент составила 63,5%. Всего проголосовали 613 812 избирателей, из которых 301 631 воспользовались бумажными бюллетенями, а 312 181 – интернет-голосованием.

ERR отмечает, что Партия реформ вышла в лидеры после публикации результатов электронного голосования, которое она выиграла с большим перевесом над остальными партиями.

"Судя по этой картине, избиратели ждут, что Партия реформ возьмет на себя ведущую роль в правительстве, это можно сказать с полной уверенностью. Все остальное мы должны будем обсудить между собой", – прокомментировала результаты выборов Каллас.

Она отметила, что возможны разные варианты коалиции. Лидер EKRE Мартин Хельме уже заявил, что его партия "твердо находится в оппозиции". Он также поставил под сомнение результаты электронного голосования.

По словам Каллас, поскольку Партия реформ получила настолько высокий результат, министерские посты в правительстве должны будут распределяться пропорционально числу парламентских мандатов, а не поровну, как в последних правительствах.