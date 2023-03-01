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Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО

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Вступление Финляндии в НАТО поддержали 184 депутата, против были семеро
Вступление Финляндии в НАТО поддержали 184 депутата, против были семеро
Фото: EPA

Парламент Финляндии 1 марта проголосовал за вступление страны в НАТО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вступление поддержали 184 депутата, против выступии семеро. Один депутат воздержался от голосования, а семь отсутствовали.

Теперь закон, одобренный парламентом, должен быть представлен президенту страны для утверждения. Президент должен принять решение о ратификации закона в течение трех месяцев после того, как закон представлен на ратификацию.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Ситуация обострилась после того, как 21 января 2023 года возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". 

После инцидента Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод".

18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола сказал, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: НАТО, депутаты, Финляндия, Стокгольм, парламент, голосование, ратификация
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