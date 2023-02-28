Финляндия начала строить забор на границе с Россией

Забор на границе с РФ необходим для улучшения контроля и пограничной безопасности в "любых ситуациях", отмечала премьер-министр Финляндии Фото: raja.fi

Сначала построят трехкилометровый тестовый участок в районе пограничного пункта "Иматра".

Строительство началось с земляных работ: по обеим сторонам пограничного перехода выкорчевали деревья.

Работы должны быть завершены к концу июня. Рядом с забором также будет построена дорога для пограничных патрулей и ремонтников. Ограждение будет проходить и через частные участки, поэтому финские власти будут договариваться об этом с землевладельцами.

В ближайшие три-четыре года Финляндия планирует построить около 200 км забора, говорится на странице проекта.