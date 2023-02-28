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Финляндия начала строить забор на границе с Россией

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Забор на границе с РФ необходим для улучшения контроля и пограничной безопасности в "любых ситуациях", отмечала премьер-министр Финляндии
Забор на границе с РФ необходим для улучшения контроля и пограничной безопасности в "любых ситуациях", отмечала премьер-министр Финляндии
Фото: raja.fi

В Финляндии начали строить забор на границе с Россией. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Пограничной службы Финляндии.

Сначала построят трехкилометровый тестовый участок в районе пограничного пункта "Иматра".

Строительство началось с земляных работ: по обеим сторонам пограничного перехода выкорчевали деревья. 

Работы должны быть завершены к концу июня. Рядом с забором также будет построена дорога для пограничных патрулей и ремонтников. Ограждение будет проходить и через частные участки, поэтому финские власти будут договариваться об этом с землевладельцами.

В ближайшие три-четыре года Финляндия планирует построить около 200 км забора, говорится на странице проекта.

Контекст:

Отношения Финляндия и России ухудшились вследствие открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Финляндия приняла решение пересмотреть свой внеблоковый статус и вместе со Швецией подала заявку на вступление в НАТО. Россия же заявила об ответных шагах "военно-технического и иного характера", в частности, пригрозила развернуть ядерное оружие у финских и шведских границ.

7 июля парламент Финляндии принял решение о строительстве прочного забора вдоль границы с Россией. Депутаты отметили, что РФ может оказывать политическое давление на Финляндию с помощью мигрантов

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в радиопрограмме  Pääministerin haastattelutunti сообщала, что забор на границе с РФ необходим для улучшения контроля и пограничной безопасности в "любых ситуациях". По ее словам, он не носит только "символический характер".

Теги: Россия, граница, Финляндия, безопасность
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