Финляндия построит забор на границе с РФ

Закон призван улучшить оперативные возможности пограничников реагировать на гибридные угрозы. По заявлению Энн Иханус, старшего советника министерства внутренних дел Финляндии, безотлагательным этот вопрос сделала война в Украине.
Сейчас граница РФ и Финляндии частично укреплена низкими деревянными заборами, построенными для того, чтобы по территории не бродил скот.
Как сообщила директор юридического отдела финской пограничной службы Санна Пало, задачей нового забора будет создание настоящего барьерного эффекта.
Сооружение не будет охватывать все 1300 километров границы. Его построят на местах, которые являются наиболее важными.
В случае попыток массового пересечения границы новый закон также позволяет закрывать пункты пропуска, а людей, ищущих убежища, концентрировать в специально оборудованных точках.
Отношения Финляндия и России ухудшились вследствие открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Финляндия приняла решение пересмотреть свой внеблоковый статус и вместе со Швецией подала заявку на вступление в НАТО. Россия же заявила об ответных шагах "военно-технического и иного характера", в частности, пригрозила развернуть ядерное оружие у финских и шведских границ.
18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в оборонном Альянсе. 5 июля страны подписали протокол о вступлении. Теперь его должны ратифицировать парламенты стран-членов НАТО.