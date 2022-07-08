Финляндия построит забор на границе с РФ

Парламент Финляндии принял решение об укреплении границы с Россией Фото: EPA

Закон призван улучшить оперативные возможности пограничников реагировать на гибридные угрозы. По заявлению Энн Иханус, старшего советника министерства внутренних дел Финляндии, безотлагательным этот вопрос сделала война в Украине.

Сейчас граница РФ и Финляндии частично укреплена низкими деревянными заборами, построенными для того, чтобы по территории не бродил скот.

Как сообщила директор юридического отдела финской пограничной службы Санна Пало, задачей нового забора будет создание настоящего барьерного эффекта.

Сооружение не будет охватывать все 1300 километров границы. Его построят на местах, которые являются наиболее важными.

В случае попыток массового пересечения границы новый закон также позволяет закрывать пункты пропуска, а людей, ищущих убежища, концентрировать в специально оборудованных точках.