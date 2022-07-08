В ОП отреагировали на заявление Путина о войне "до последнего украинца"

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter 7 июля.
"Нет никакого плана "коллективного Запада". Лишь конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда. Поэтому мантра Путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида", – написал он.
Немає жодного плану «колективного Заходу». Лише конкретна z-армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Усе інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана Путіна про «війну до останнього українця» – іще один доказ продуманого російського геноциду.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 7, 2022
Путин 7 июля заявил, что Россия "всерьез пока ничего не начинала" в войне против Украины, но готова к переговорам.
"Мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, – добавил глава Кремля. – Похоже, все к этому и идет".
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
По данным Генштаба ВСУ на 7 июля, потери среди личного состава российских оккупантов достигли около 36 650 военных.