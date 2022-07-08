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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОП отреагировали на заявление Путина о войне "до последнего украинца"

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Подоляк: Конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное примитивная пропаганда
Подоляк: Конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда
Фото: president.gov.ua

Высказывание президента России Владимира Путина о том, что "Запад хочет воевать до последнего украинца" является подтверждением того, что РФ совершает геноцид в Украине.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter 7 июля. 

"Нет никакого плана "коллективного Запада". Лишь конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда. Поэтому мантра Путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида", – написал он. 

Путин 7 июля заявил, что Россия "всерьез пока ничего не начинала" в войне против Украины, но готова к переговорам. 

"Мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, – добавил глава Кремля. – Похоже, все к этому и идет". 

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

По данным Генштаба ВСУ на 7 июля, потери среди личного состава российских оккупантов достигли около 36 650 военных.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, вторжение, война России против Украины, Михаил Подоляк
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