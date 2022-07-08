В ОП отреагировали на заявление Путина о войне "до последнего украинца"

Подоляк: Конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда Фото: president.gov.ua

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter 7 июля.

"Нет никакого плана "коллективного Запада". Лишь конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда. Поэтому мантра Путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида", – написал он.

Немає жодного плану «колективного Заходу». Лише конкретна z-армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Усе інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана Путіна про «війну до останнього українця» – іще один доказ продуманого російського геноциду. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 7, 2022

Путин 7 июля заявил, что Россия "всерьез пока ничего не начинала" в войне против Украины, но готова к переговорам.

"Мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, – добавил глава Кремля. – Похоже, все к этому и идет".