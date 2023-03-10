Премьер Финляндии приехала в Киев. Она и Зеленский приняли участие в прощании с Героем Украины Да Винчи

Санна Марин и Зеленский в Михайловском соборе на прощании с Да Винчи Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский и Марин у Стены памяти почтили память погибших за Украину, также они почтили память погибшего под Бахмутом Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи), с которым сегодня прощаются в столице, отмечает NV.

"Суспільне" добавило, что Зеленский и Марин приняли участие в прощании с Да Винчи, которое прошло в Михайловском соборе.

Фото с прощания в соборе опубликовал фотокорреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов.