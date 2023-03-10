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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Финляндии приехала в Киев. Она и Зеленский приняли участие в прощании с Героем Украины Да Винчи

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Санна Марин и Зеленский в Михайловском соборе на прощании с Да Винчи
Санна Марин и Зеленский в Михайловском соборе на прощании с Да Винчи
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

10 марта в Украину с визитом прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает NV.

Президент Украины Владимир Зеленский и Марин у Стены памяти почтили память погибших за Украину, также они почтили память погибшего под Бахмутом Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи), с которым сегодня прощаются в столице, отмечает NV

"Суспільне" добавило, что Зеленский и Марин приняли участие в прощании с Да Винчи, которое прошло в Михайловском соборе. 

https://www.facebook.com/Ukrinform/videos/199400326109446/

Фото с прощания в соборе опубликовал фотокорреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов. 

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/pfbid02QqbyKBg2VjagNFyD8UQoyrfcSbfBKLSyCMbqQktzRvXsqGaXvDpP71UWoDFRoEHVl

Контекст:

Коюцбайло – легендарный украинский военный – погиб 7 марта в бою под Бахмутом в возрасте 27 лет. Он родом из Ивано-Франковской области, в родном селе с героем попрощались 9 марта

Да Винчи был на войне с 2014 года. В 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор". В 2014 году Коцюбайло получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Спустя три месяца после выздоровления и реабилитации он вернулся на фронт. После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году "Вовки да Вінчі" под руководством Коцюбайло защищали Украину на фронте, в частности – осенью прошлого года освобождали Харьковскую область

30 ноября 2021 года Зеленский присвоил Да Винчи звание Героя Украины и 1 декабря на заседании Верховной Рады вручил ему орден "Золотая Звезда". Свое первое офицерское звание командир "Вовків да Вінчі" получил в августе прошлого года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Владимир Зеленский, война России против Украины, Санна Марин, прощание, Дмитрий Коцюбайло
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