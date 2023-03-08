Фотографы Либеровы о гибели Да Винчи: Это случилось у нас на глазах. Ты сказал нам остаться в укрытии. Много взрывов. Через минуту крики: "Медика!"

"Позавчера ты на моих глазах въехал на танке во вражескую посадку, а после этого повел за собой на штурм людей. И они пошли, не раздумывая, потому что верили своему командиру. На следующий день ты голыми руками с одной баклажкой воды тушил загоревшийся танк с полным боекомплектом в то время, когда все боялись даже приблизиться к нему", – говорится в посте.

Авторы подчеркнули, что погибший военный был легендой, лучшим из лучших.

"Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: "Медика! Медика! Да Винчи!" Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым отчаянным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным", – написали Либеровы.

Они добавили, что до конца своих дней будут гордиться тем, что знали Да Винчи.

"Герои не умирают", – завершается текст.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Костянтин і Влада Ліберови (@libkos)