Фотографы Либеровы о гибели Да Винчи: Это случилось у нас на глазах. Ты сказал нам остаться в укрытии. Много взрывов. Через минуту крики: "Медика!"

"Позавчера ты на моих глазах въехал на танке во вражескую посадку, а после этого повел за собой на штурм людей. И они пошли, не раздумывая, потому что верили своему командиру. На следующий день ты голыми руками с одной баклажкой воды тушил загоревшийся танк с полным боекомплектом в то время, когда все боялись даже приблизиться к нему", – говорится в посте.
Авторы подчеркнули, что погибший военный был легендой, лучшим из лучших.
"Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: "Медика! Медика! Да Винчи!" Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым отчаянным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным", – написали Либеровы.
Они добавили, что до конца своих дней будут гордиться тем, что знали Да Винчи.
"Герои не умирают", – завершается текст.
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Да Винчи родился в Ивано-Франковской области в 1995 году, он был на войне с 2014 года. В 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор". В 2014 году Коцюбайло получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Спустя три месяца после выздоровления и реабилитации он вернулся на фронт.
30 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский присвоил Да Винчи звание Героя Украины и 1 декабря вручил ему орден "Золотая Звезда", в указе говорилось, что звания военнослужащий удостоен за его личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Награждение прошло на торжественном заседании Верховной Рады в День Независимости Украины.
В августе 2022-го Коцюбайло получил первичное офицерское звание – младший лейтенант, писала "АрміяInform".
После начала полномасштабного вторжения РФ "Вовки да Вінчі" под руководством Коцюбайло защищали Украину на фронте, в частности – осенью прошлого года освобождали Харьковскую область.
7 марта 2023 года Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом, сообщил президент.
Пресс-служба подразделения подчеркнула в Facebook, что его командир всю сознательную жизнь посвятил борьбе. "Погиб с оружием в руках, погиб, первым уходя в бой. Жил и погиб, как герой. Наше подразделение называется "Вовки да Вінчі" именно потому, что мы всегда шли за ним в бой. Он был для нас лучшим командиром, побратимом, лидером и образцовым националистом" – говорится в сообщении.