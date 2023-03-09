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В Ивано-Франковской области попрощались с Героем Украины Да Винчи. Фоторепортаж

Сегодня 16.16
9 марта в Ивано-Франковской области прошло прощание с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло, погибшим 7 марта в бою под Бахмутом, сообщают hromadske и "Суспільне". По оценкам журналистов, на прощание пришли сотни людей, его родные и близкие. Церемония прошла в Народном доме в селе Бовшев, где родился легендарный украинский воин. У погибшего героя остались девушка, мать, четыре сестры и бабушка. "Господи, останови это, Господи!" – прокричал чей-то женский голос из пришедших прощаться, когда Дмитрия вынесли из церкви в его родном селе и положили в авто с надписью "На щите", – рассказала журналистка hromadske Марьяна Пъецух. Девушка Да Винчи парамедик Алина Михайлова шла за гробом, говорится в репортаже Пъецух. Похороны Коцюбайло пройдут завтра в Киеве. Фото опубликовали "Суспільне" и фотокорреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов.
Теги: церковь, Ивано-Франковская область, похороны, война России против Украины, прощание, церемония, Дмитрий Коцюбайло
 

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