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Сергей Жадан
Сергей Жадан

Украинский поэт и писатель.


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Да Винчи еще при жизни стал частью нашей истории. Наши дети и внуки будут носить футболки с его лицом

Помню, как в первую военную зиму, где-то перед Рождеством (или после Рождества?), мы приехали в Пески. Ехали с базы добровольцев, где-то уже ближе к Песку друг Самурай, который был нашим сталкером, приоткрыл боковую дверь бусика, ехал и внимательно осматривал лесополосу, держа своего калаша. Было холодно, но спокойно.

В Песках нас сразу повели "на позицию Да Винчи". Он уже тогда был легендой. Позиция находилась на верхнем этаже, бойница выходила на башни шахты в Донецке. Они отчетливо проступали во влажном воздухе. Самого Да Винчи не было. На наш вопрос, где он, бойцы, почтительно и немного иронично сказали – поехал сдавать сессию.

Вот это почтительность – ее потом случалось видеть и слышать десятки раз. Диму по-настоящему уважали и любили. Это было трогательно – взрослые мужчины, которые годами жили рядом со смертью, заговаривая о Да Винчи, сразу становились серьезными. Говорили о нем с уважением, поскольку он был лучшим. В общем – никогда от военных не слышал о нем плохого или пренебрежительного слова. Пренебрежительное слышал только от нашего брата, гражданского – мол, не с тем сфотографировался, не с тех рук взял награду и прочее. Ну мы, украинцы, славимся своим самоубийственным инфантилизмом.

Помимо того, познакомились с Димой уже в Авдеевке, на его базе, и дальше общались достаточно регулярно. Каждый раз, когда были где-то рядом, пытались к нему заскочить. Что-то привозили, чем-то помогали, иногда просто заезжали на чай (да-да, именно на чай – в его подразделении все было серьезно))). 

Он с нами – музыкантами, писателями, волонтерами – был довольно сдержан. Так и не перешел на ты. Это было очень странно. С бойцами, насколько можно было заметить, он был уверен и убедителен (без грубости и пренебрежения, насколько я заметил – у них в подразделении в общем-то все было ровно и держалось на взаимном уважении), а вот перед чужими он закрывался и вел себя немного как подросток – недоверчиво и чрезмерно скромно. Ну и благодарил всегда. Это было особенно неудобно – благодарить хотелось именно ему, за все, что он делает, за его крутость и упорство.

По-настоящему становился откровенным и открытым, когда рассказывал о работе, показывал видео, показывал карты. Видно было, что фронт – его стихия, что он в этом знает, что за ним огромный потенциал. Хотя вот кровожадности за ним не было – к войне относился довольно обыденно, как к работе – важной, ежедневной, но все же просто работы, которую нужно доделать.

Помню, как мы на его базе отмечали День независимости. Дима пригласил друзей-добровольцев со всего фронта (фронт был тогда значительно меньше, можно было собрать всех, кого хотел). Съехалась настоящая стая самых отчаянных, просто лицо к лицу – герои и легенды, те, о ком обязательно будут писаться книги и сниматься фильмы. Дима был самым молодым среди них. Но к нему не относились, как к самому молодому – относились почтительно и уважительно.

В последний раз мы виделись в Киеве, где он учился. Понятно было, что ему нужно расти, что у него незаурядный талант и может стать серьезным командиром. Он к своему обучению относился несколько иронично, но ответственно. Он в целом был серьезным и ответственным.

Его смерть – безусловно, большая потеря. Потеря для близких, потеря для подразделения, потеря для всех нас. Даже если мы этого пока не осознаем. Но вот что подумал – вряд ли он не просчитывал возможность своей смерти. Очевидно, что просчитывал. Человек, который девять лет толчется адом, очевидно понимает, что может из этого ада и не выбраться. Просто он еще при жизни стал частью нашей истории. Без преувеличений. Да Винчи еще при жизни был там, где были Кривонос, Гонта, Болбочан, Чучупака, Шухевич. Эпическая историческая фигура – глубокая, выразительная, цельная. Нам удалось быть с ним знакомым, иметь возможность наблюдать за его образом, за его работой, за его борьбой. Наши дети и внуки будут носить футболки с его лицом. Просто потому, что это было лицо честного и добросовестного мужчины, прожившего жизнь коротко, последовательно и ярко, оставляя после себя память, оставляя после себя чувство достоинства.

Понятно, что война – это утраты. Просто мне кажется, что потеря Димы должна нас всех не так вгонять в отчаяние, как наполнять силой. А что такое сила? Злость вперемешку с любовью. Мы должны теперь работать и за него тоже. Так же как и он – своим эхом, памятью о себе – будет дальше работать на нашу победу. Мы просто должны победить – ради наших умерших. Но и ради наших детей, которые будут нести эту память.

Покойся с миром, Друг. Ты был настоящим и честным. Твое присутствие в воздухе делает его, это воздух, светлее.

Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Источник: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Рождество, Сергей Жадан, добровольцы, Авдеевка, Пески, волонтеры, независимость, награда, Дмитрий Коцюбайло
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