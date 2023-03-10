ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский и премьер Финляндии обсудили в Киеве санкции против РФ и восстановление Украины, но ключевыми темами были оборона и безопасность

Марин и Зеленский провели встречу в Киеве 10 марта
Марин и Зеленский провели встречу в Киеве 10 марта
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Финляндии за предоставленные Киеву пакеты оборонной помощи, а также за участие страны в танковой коалиции.

Об этом Зеленский сказал 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин, видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Ключевыми темами наших сегодняшних переговоров были оборона и безопасность. Это приоритет, – отметил президент Украины. – Уверен, что и дальше мы будем усиливать эту сферу нашего взаимодействия ради интересов обоих народов, нашей независимости и суверенитета – Украины, Финляндии и наших европейских соседей".

Стороны также обсудили усиление санкционного давления на РФ.

"Важно совместно помешать государству-террористу в его попытках обходить санкции Евросоюза из-за торговли с третьими странами. Прежде всего, это касается товаров, которые важны для ВПК государства-террориста и других его отраслей, непосредственно поддерживающих и спонсирующих войну, агрессию России", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что в беседе с Марин подробно обсудил вопрос послевоенного восстановления Украины.

"Для нас сегодня важно не только восстановление целых отраслей, но и помощь нашим людям. Мы говорим о школах, университетах, домах для украинцев. И я благодарен, что госпожа премьер-министр согласилась посетить одну из школ после нашей встречи в городе Ирпене", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/759871688834481/

Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта. Вместе с Зеленским премьер Финляндии приняла участие в прощании с Героем Украины Да Винчи.

Это не первый визит Марин в Украину с начала полномасштабной войны. В конце мая 2022 года она посетила деоккупированные Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.

Контекст:

Финляндия активно поддерживает Украину в войне против российских оккупантов. В частности, 23 февраля министерство обороны Финляндии объявило о передаче 13-го пакета военной помощи Украине, в который войдут танки. Общая стоимость 13-го пакета помощи Украине составила более €160 млн.

Марин 10 марта анонсировала новый, 14-й, пакет военной помощи Финляндии для Украины. Всего с начала войны Финляндия предоставила Украине военной помощи на сумму около €750 млн, подчеркнула премьер.

10 марта стало известно, что Финляндия предоставит Украине €29 млн гуманитарной помощи и поддержки сотрудничества в сфере развития. Выделенные средства являются частью дополнительного финансирования в размере €70 млн, предоставленного правительством Финляндии в 2022 году для поддержки Украины, указали в МИД.

Теги: Украина, санкции, Финляндия, переговоры, оборона, Ирпень, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, пресс-конференция, визит, финансирование, премьер-министр, встреча, сотрудничество, Санна Марин, давление, школа, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
Галина ГРИШИНА
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
Галина ГРИШИНА
Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату
Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату
Галина ГРИШИНА
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции Versace. Фото
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции Versace. Фото
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе
"Так и поступил. Стало легче". Dantes рассказал, как справляется с эмоциональным напряжением
"Так и поступил. Стало легче". Dantes рассказал, как справляется с эмоциональным напряжением
"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото
"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото
Галина ГРИШИНА
Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы
Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы
Галина ГРИШИНА
"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа
"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа
Галина ГРИШИНА
Мишина показала живот на нескольких снимках
Мишина показала живот на нескольких снимках
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото
74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам (159890)
2
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта (80450)
3
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения (55570)
4
Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется (42696) G
5
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло (34469)
6
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото (28231)
7
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников" (26617)
8
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной (26603)
 
 
 
 