Зеленский и премьер Финляндии обсудили в Киеве санкции против РФ и восстановление Украины, но ключевыми темами были оборона и безопасность

Об этом Зеленский сказал 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин, видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Ключевыми темами наших сегодняшних переговоров были оборона и безопасность. Это приоритет, – отметил президент Украины. – Уверен, что и дальше мы будем усиливать эту сферу нашего взаимодействия ради интересов обоих народов, нашей независимости и суверенитета – Украины, Финляндии и наших европейских соседей".

Стороны также обсудили усиление санкционного давления на РФ.

"Важно совместно помешать государству-террористу в его попытках обходить санкции Евросоюза из-за торговли с третьими странами. Прежде всего, это касается товаров, которые важны для ВПК государства-террориста и других его отраслей, непосредственно поддерживающих и спонсирующих войну, агрессию России", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что в беседе с Марин подробно обсудил вопрос послевоенного восстановления Украины.

"Для нас сегодня важно не только восстановление целых отраслей, но и помощь нашим людям. Мы говорим о школах, университетах, домах для украинцев. И я благодарен, что госпожа премьер-министр согласилась посетить одну из школ после нашей встречи в городе Ирпене", – подчеркнул Зеленский.

Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта. Вместе с Зеленским премьер Финляндии приняла участие в прощании с Героем Украины Да Винчи.

Это не первый визит Марин в Украину с начала полномасштабной войны. В конце мая 2022 года она посетила деоккупированные Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.