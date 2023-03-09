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Россия должна заплатить за восстановление Украины – Боррель

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Послевоенная реконструкция Украины будет "большой задачей", отметил Боррель
Послевоенная реконструкция Украины будет "большой задачей", отметил Боррель
Фото: EPA

Россия, войска которой в феврале 2022 года начали полномасштабное вторжение, должна возместить Украине ущерб, нанесенный в результате войны.

Об этом 9 марта на пресс-конференции в Стокгольме (Швеция) по итогам заседания Европейского совета на уровне министров по вопросам развития заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, видеозапись опубликована на сайте Еврокомиссии.

"Россия должна компенсировать огромные потери и ущерб, причиненные Украине и ее народу. Она должна заплатить за восстановление Украины, – сказал евродипломат. – С этой целью мы активизируем нашу работу по использованию замороженных и заблокированных российских активов в соответствии с международным правом".

Боррель отметил, что послевоенная реконструкция Украины будет "большой задачей".

"Нам необходимо использовать наше финансирование для привлечения частных инвестиций как из Украины, так и из Европы… Чем дольше будет продолжаться война, тем выше будет ущерб и тем более впечатляющей будет работа, которую мы должны проделать, чтобы поддержать восстановление Украины", – подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Контекст:

В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

В ноябре 2022 года издание Politico писало, что ЕС заморозил российские активы на €68 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины, однако для этого еще многое нужно сделать.

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