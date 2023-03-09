Россия должна заплатить за восстановление Украины – Боррель

Об этом 9 марта на пресс-конференции в Стокгольме (Швеция) по итогам заседания Европейского совета на уровне министров по вопросам развития заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, видеозапись опубликована на сайте Еврокомиссии.

"Россия должна компенсировать огромные потери и ущерб, причиненные Украине и ее народу. Она должна заплатить за восстановление Украины, – сказал евродипломат. – С этой целью мы активизируем нашу работу по использованию замороженных и заблокированных российских активов в соответствии с международным правом".

Боррель отметил, что послевоенная реконструкция Украины будет "большой задачей".

"Нам необходимо использовать наше финансирование для привлечения частных инвестиций как из Украины, так и из Европы… Чем дольше будет продолжаться война, тем выше будет ущерб и тем более впечатляющей будет работа, которую мы должны проделать, чтобы поддержать восстановление Украины", – подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.