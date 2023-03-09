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Боррель об атаке на ЗАЭС: Россия ставит под угрозу весь наш общий европейский континент, включая РФ

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Цель России терроризировать украинский народ, отметил Боррель
Цель России – терроризировать украинский народ, отметил Боррель
Фото: EPA

Россия не прекращает свои варварские атаки против Украины, нанеся очередной удар по критически важной инфраструктуре в ночь на 9 марта.

Об этом на пресс-конференции в Стокгольме (Швеция) по итогам заседания Европейского Совета на уровне министров по вопросам развития заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, видеозапись опубликована на сайте Еврокомиссии.

Боррель отметил, что РФ 9 марта выпустила по территории Украины более 80 ракет, а также беспилотники.

"Очередная массированная атака ночью по всей стране, в результате которой погибли ни в чем не повинные мирные жители и был нанесен серьезный ущерб. Среди этого ущерба – атака на ЗАЭС, которая снова была отключена от электросети Украины, что значительно увеличило риск ядерной аварии, – сказал Боррель. – Это серьезное нарушение ядерной безопасности по вине России. Запорожская – крупнейшая атомная электростанция в Европе, и Россия ставит под угрозу весь наш общий европейский континент, включая Россию".

Евродипломат отметил, что ЕС поддерживает миссию МАГАТЭ в Украине и призыв Агентства к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

"Эти последние атаки России являются еще одним примером их цели. Их цель – терроризировать украинский народ и снизить моральный дух украинцев. Это показывает, что Россия не заинтересована в мире, а ее разговоры о "мире" или о "прекращении огня" совершенно неискренни", – подчеркнул Боррель.

Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах, топлива для генераторов было на 10 дней, после чего могла произойти авария с радиационными последствиями для всего мира, отмечали в "Энергоатоме".

В 17.23 пресс-центр компании "Укрэнерго" сообщил, что централизованное электроснабжение восстановлено.

"Специалисты "Укрэнерго" возобновили энергоснабжение Запорожской АЭС, прерванное сегодняшними ракетными ударами. ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из объединенной энергосистемы Украины", – сказано в сообщении.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

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