Боррель об атаке на ЗАЭС: Россия ставит под угрозу весь наш общий европейский континент, включая РФ

Об этом на пресс-конференции в Стокгольме (Швеция) по итогам заседания Европейского Совета на уровне министров по вопросам развития заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, видеозапись опубликована на сайте Еврокомиссии.

Боррель отметил, что РФ 9 марта выпустила по территории Украины более 80 ракет, а также беспилотники.

"Очередная массированная атака ночью по всей стране, в результате которой погибли ни в чем не повинные мирные жители и был нанесен серьезный ущерб. Среди этого ущерба – атака на ЗАЭС, которая снова была отключена от электросети Украины, что значительно увеличило риск ядерной аварии, – сказал Боррель. – Это серьезное нарушение ядерной безопасности по вине России. Запорожская – крупнейшая атомная электростанция в Европе, и Россия ставит под угрозу весь наш общий европейский континент, включая Россию".

Евродипломат отметил, что ЕС поддерживает миссию МАГАТЭ в Украине и призыв Агентства к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

"Эти последние атаки России являются еще одним примером их цели. Их цель – терроризировать украинский народ и снизить моральный дух украинцев. Это показывает, что Россия не заинтересована в мире, а ее разговоры о "мире" или о "прекращении огня" совершенно неискренни", – подчеркнул Боррель.

Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах, топлива для генераторов было на 10 дней, после чего могла произойти авария с радиационными последствиями для всего мира, отмечали в "Энергоатоме".

В 17.23 пресс-центр компании "Укрэнерго" сообщил, что централизованное электроснабжение восстановлено.

"Специалисты "Укрэнерго" возобновили энергоснабжение Запорожской АЭС, прерванное сегодняшними ракетными ударами. ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из объединенной энергосистемы Украины", – сказано в сообщении.