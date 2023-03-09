"Евроатом" и 49 стран требуют, чтобы россияне покинули Запорожскую АЭС – Шмыгаль

"Риски на Запорожской АЭС будут оставаться высокими, пока на станции будут находиться российские военные и персонал "Росатома". Россия должна покинуть ЗАЭС. С таким заявлением в Совет руководителей МАГАТЭ сегодня вышли 49 государств и "Евроатом", – написал Шмыгаль.

Заявление было передано после ночных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, в результате которых уже в шестой раз за время полномасштабной войны была обесточена ЗАЭС, отметил премьер.

Также, по его словам, страны призывают и прекратить обстрел украинских энергетических объектов и отмечают важность возобновления контроля над всеми ядерными объектами в рамках международно признанных границ, поскольку это обеспечит их безопасность и защищенную работу.

Кроме того, по словам Шмыгаля, международные делегации настаивают на привлечении России к ответственности за неоднократное пренебрежение принципами ядерной безопасности.

"Благодарим наших партнеров за практические шаги и призываем к дальнейшим санкциям. Ядерный терроризм и шантаж России должны быть прекращены", – подчеркнул премьер.

В результате обстрелов 9 марта была повреждена последняя линия, питавшая Запорожскую АЭС. Станция перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации и получает энергию для собственных нужд от дизельных генераторов, сообщили в Минэнерго и "Энергоатоме".