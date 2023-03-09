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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Евроатом" и 49 стран требуют, чтобы россияне покинули Запорожскую АЭС – Шмыгаль

Оккупанты контролируют ЗАЭС уже год
Оккупанты контролируют ЗАЭС уже год
Фото: EPA

49 государств и Европейское сообщество по атомной энергии 9 марта обратились к Международному агентству по атомной энергии с заявлением о ядерной безопасности в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Риски на Запорожской АЭС будут оставаться высокими, пока на станции будут находиться российские военные и персонал "Росатома". Россия должна покинуть ЗАЭС. С таким заявлением в Совет руководителей МАГАТЭ сегодня вышли 49 государств и "Евроатом", – написал Шмыгаль.

Заявление было передано после ночных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, в результате которых уже в шестой раз за время полномасштабной войны была обесточена ЗАЭС, отметил премьер.

Также, по его словам, страны призывают и прекратить обстрел украинских энергетических объектов и отмечают важность возобновления контроля над всеми ядерными объектами в рамках международно признанных границ, поскольку это обеспечит их безопасность и защищенную работу.

Кроме того, по словам Шмыгаля, международные делегации настаивают на привлечении России к ответственности за неоднократное пренебрежение принципами ядерной безопасности.

"Благодарим наших партнеров за практические шаги и призываем к дальнейшим санкциям. Ядерный терроризм и шантаж России должны быть прекращены", – подчеркнул премьер. 

В результате обстрелов 9 марта была повреждена последняя линия, питавшая Запорожскую АЭС. Станция перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации и получает энергию для собственных нужд от дизельных генераторов, сообщили в Минэнерго и "Энергоатоме". 

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Теги: ядерная энергетика, оккупация, атомная энергетика, АЭС, Росатом, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Денис Шмыгаль, ЗАЭС
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