Гросси об очередном обесточивании ЗАЭС: Если мы позволим этому продолжаться, однажды наша удача закончится

Он сообщил, что аварийное отключение станции от электросети, которое произошло ночью в результате атаки по энергоинфраструктуре Украины, – уже шестое с начала войны.

"Напомню, это самая крупная атомная электростанция в Европе. Что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате, сегодня утром и позволять этому случиться?" – сказал он.

Гросси сказал, что поражен "самоуспокоенностью" международных структур, которые призваны заботиться о ядерной безопасности.

"Каждый раз мы бросаем кости. И если мы позволим этому продолжаться раз за разом, однажды наша удача закончится", – добавил глава МАГАТЭ.

Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах, топлива для генераторов было на 10 дней, после чего могла произойти авария с радиационными последствиями для всего мира, отмечали в "Энергоатоме".

В 17.23 пресс-центр компании "Укрэнерго" сообщил, что централизованное электроснабжение восстановлено.

"Специалисты "Укрэнерго" возобновили энергоснабжение Запорожской АЭС, прерванное сегодняшними ракетными ударами. ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из объединенной энергосистемы Украины", – сказано в сообщении.