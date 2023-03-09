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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гросси об очередном обесточивании ЗАЭС: Если мы позволим этому продолжаться, однажды наша удача закончится

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Гросси сказал, что поражен "самоуспокоенностью" международных структур
Гросси сказал, что поражен "самоуспокоенностью" международных структур
Фото: ЕРА

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал к созданию зоны безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Запись его выступления 9 марта опубликовала пресс-служба организации.

Он сообщил, что аварийное отключение станции от электросети, которое произошло ночью в результате атаки по энергоинфраструктуре Украины, – уже шестое с начала войны.

"Напомню, это самая крупная атомная электростанция в Европе. Что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате, сегодня утром и позволять этому случиться?" – сказал он.

Гросси сказал, что поражен "самоуспокоенностью" международных структур, которые призваны заботиться о ядерной безопасности.

"Каждый раз мы бросаем кости. И если мы позволим этому продолжаться раз за разом, однажды наша удача закончится", – добавил глава МАГАТЭ.

Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах, топлива для генераторов было на 10 дней, после чего могла произойти авария с радиационными последствиями для всего мира, отмечали в "Энергоатоме".

В 17.23 пресс-центр компании "Укрэнерго" сообщил, что централизованное электроснабжение восстановлено.

"Специалисты "Укрэнерго" возобновили энергоснабжение Запорожской АЭС, прерванное сегодняшними ракетными ударами. ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из объединенной энергосистемы Украины", – сказано в сообщении. 

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Теги: ядерная энергетика, армия РФ, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Энергодар, Рафаэль Гросси, российские оккупанты
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