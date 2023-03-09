Через Европейский фонд мира страны – члены ЕС уже получили около €450 млн за боеприпасы для Украины – Боррель

Об этом 8 марта в Стокгольме (Швеция) на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран – членов Евросоюза сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует сайт Европейской службы внешних дел.

"С начала [полномасштабной] войны мы снабжаем Украину боеприпасами. Могу привести цифру: Европейский фонд мира возместил государствам-членам около €450 млн за боеприпасы, предоставленные Украине", – сказал евродипломат.

По словам Борреля, война РФ против Украины стала позиционной и очень затратной с точки зрения количества используемых артиллерийских боеприпасов.

"Сегодня это война высокой интенсивности, с большим количеством выстрелов, десятки тысяч ежедневно. Значит, потребности больше. Мы предоставляли [боеприпасы], но мы должны ускорить ритм. Каждый день в Украину прибывают боеприпасы из европейских государств-членов. Каждый день идет поток. Вопрос в том, что его нужно увеличить. Больше и быстрее", – отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Боррель заявил, что следующие недели в войне будут критическими, особенно в Бахмуте. ВСУ нуждаются в артиллерийских боеприпасах, подчеркнул он. Для этого Боррель предложил подход, "базирующийся на трех направлениях, которые дополняют друг друга".