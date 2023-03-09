Через Европейский фонд мира страны – члены ЕС уже получили около €450 млн за боеприпасы для Украины – Боррель

Об этом 8 марта в Стокгольме (Швеция) на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран – членов Евросоюза сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует сайт Европейской службы внешних дел.
"С начала [полномасштабной] войны мы снабжаем Украину боеприпасами. Могу привести цифру: Европейский фонд мира возместил государствам-членам около €450 млн за боеприпасы, предоставленные Украине", – сказал евродипломат.
По словам Борреля, война РФ против Украины стала позиционной и очень затратной с точки зрения количества используемых артиллерийских боеприпасов.
"Сегодня это война высокой интенсивности, с большим количеством выстрелов, десятки тысяч ежедневно. Значит, потребности больше. Мы предоставляли [боеприпасы], но мы должны ускорить ритм. Каждый день в Украину прибывают боеприпасы из европейских государств-членов. Каждый день идет поток. Вопрос в том, что его нужно увеличить. Больше и быстрее", – отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Боррель заявил, что следующие недели в войне будут критическими, особенно в Бахмуте. ВСУ нуждаются в артиллерийских боеприпасах, подчеркнул он. Для этого Боррель предложил подход, "базирующийся на трех направлениях, которые дополняют друг друга".
23 января Боррель говорил, что общая военная помощь Украины в рамках Европейского фонда мира составила €3,6 млрд. Послы ЕС 8 марта одобрили выделение дополнительных €2 млрд фонду.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.
Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.
В марте 2022 года Украина активно искала любые виды вооружения, рассказал в интервью, опубликованном 6 марта, глава Минобороны Алексей Резников. По его словам, в настоящий момент есть понимание способностей каждой страны, которая предоставляет помощь. Украине было бы очень тяжело без антикремлевского альянса, который сегодня насчитывает 54 страны, заявил Резников. Он добавил, что у Украины в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами по боеприпасам.