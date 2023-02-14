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Финские инструкторы в Великобритании обучают военных ВСУ разным способам стрельбы. Фото

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Тренировки проходят в рамках международной кампании по общевойсковой подготовке украинцев
Тренировки проходят в рамках международной кампании по общевойсковой подготовке украинцев
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Великобритании инструкторы из Финляндии обучают украинских военных разным способам стрельбы. Фото тренировок опубликовал 13 февраля Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Инструкторы сухопутных войск вооруженных сил Финляндии проводят занятия по отработке способов стрельбы из разных положений, обучению кучности стрельбы и устранению задержек во время стрельбы для военнослужащих ВСУ, которые проходит обучение в Великобритании в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке",  – сказано в сообщении.

Генштаб поблагодарил Финляндию и Великобританию за поддержку и помощь. 

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащихК ней присоединились более 10 стран-партнеров.

В курс входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. 5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что программу расширили – в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ

В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января.

Кроме того, в ноябре 2022-го ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

Теги: Великобритания, стрельба, военные, Финляндия, военные учения, украинский военный, война России против Украины, учения, военнослужащий, пулевая стрельба, тренировка
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