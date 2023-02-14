Финские инструкторы в Великобритании обучают военных ВСУ разным способам стрельбы. Фото

"Инструкторы сухопутных войск вооруженных сил Финляндии проводят занятия по отработке способов стрельбы из разных положений, обучению кучности стрельбы и устранению задержек во время стрельбы для военнослужащих ВСУ, которые проходит обучение в Великобритании в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке", – сказано в сообщении.
Генштаб поблагодарил Финляндию и Великобританию за поддержку и помощь.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих. К ней присоединились более 10 стран-партнеров.
В курс входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. 5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что программу расширили – в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ.
В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января.
Кроме того, в ноябре 2022-го ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").