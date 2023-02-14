Финские инструкторы в Великобритании обучают военных ВСУ разным способам стрельбы. Фото

Тренировки проходят в рамках международной кампании по общевойсковой подготовке украинцев Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Инструкторы сухопутных войск вооруженных сил Финляндии проводят занятия по отработке способов стрельбы из разных положений, обучению кучности стрельбы и устранению задержек во время стрельбы для военнослужащих ВСУ, которые проходит обучение в Великобритании в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке", – сказано в сообщении.

Генштаб поблагодарил Финляндию и Великобританию за поддержку и помощь.