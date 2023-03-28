"Готовимся к важным мероприятиям". Зеленский рассказал о разговоре с Дудой

Глава Украинского государства отметил, что обсудил с Дудой ход боевых действий в Украине и ситуацию на отдельных участках фронта.

"Обсудили актуальные оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время. Готовимся к важным мероприятиям", – написал Зеленский.

Зеленский не уточнил, о каких мероприятиях идет речь. В то же время в вечернем обращении 27 марта, стенограмма которого была обнародована на официальном сайте главы государства, президент рассказал о подготовке к участию в "саммите за демократию".

"Уже готовимся к важному международному событию, которое состоится на этой неделе по инициативе президента [США Джо] Байдена и Соединенных Штатов. Саммит за демократию. Украина примет участие. Наша позиция в поддержку свободы прозвучит, как всегда, мощно", – пообещал украинский лидер.