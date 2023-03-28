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"Готовимся к важным мероприятиям". Зеленский рассказал о разговоре с Дудой

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Зеленский пообщался с Дудой по телефону
Зеленский пообщался с Дудой по телефону
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским президентом Анджеем Дудой. Об этом Зеленский 27 марта сообщил в Telegram.

Глава Украинского государства отметил, что обсудил с Дудой ход боевых действий в Украине и ситуацию на отдельных участках фронта.

"Обсудили актуальные оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время. Готовимся к важным мероприятиям", – написал Зеленский.

Зеленский не уточнил, о каких мероприятиях идет речь. В то же время в вечернем обращении 27 марта, стенограмма которого была обнародована на официальном сайте главы государства, президент рассказал о подготовке к участию в "саммите за демократию".

"Уже готовимся к важному международному событию, которое состоится на этой неделе по инициативе президента [США Джо] Байдена и Соединенных Штатов. Саммит за демократию. Украина примет участие. Наша позиция в поддержку свободы прозвучит, как всегда, мощно", – пообещал украинский лидер.

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. В июле 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Польша занимает второе место в мире после США по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

Теги: США, Украина, Польша, Джо Байден, демократия, политика, Владимир Зеленский, саммит, страна-агрессор, российская агрессия, Анджей Дуда, война России против Украины
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