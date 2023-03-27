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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленскому в Запорожье показали дом, пострадавший в результате российского ракетного удара. Он может обвалиться

Зеленского проинформировали об обстоятельствах российской террористической атаки и ликвидации ее последствий
Зеленского проинформировали об обстоятельствах российской террористической атаки и ликвидации ее последствий
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область осмотрел дома в Запорожье, поврежденные в результате российских обстрелов из реактивной системы залпового огня 22 марта текущего года. Об этом сообщает 27 марта пресс-служба главы государства.

"Начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко и начальник Главного управления Национальной полиции в области Артем Кисько доложили президенту об обстоятельствах вражеской террористической атаки и ликвидации последствий", – сказано в сообщении.

В Офисе президента сообщили, что в результате попадания российской ракеты в один из девятиэтажных жилых домов были повреждены несущие конструкции одного из подъездов.

"Обрушения конструкций верхних этажей этой части здания не произошло, но остается большая вероятность этого. Потому необходим демонтаж этой части здания с использованием специальной техники", – добавили в ОП.

Сообщается, что пострадавшим жителям домов была предоставлена необходимая медицинская помощь, на месте прилета развернули мобильный госпиталь.

"Было обеспечено временное жилье тем, кто в этом нуждается. Ведь в двух наиболее поврежденных домах десятки квартир не пригодны для проживания. На месте трагедии развернут пункты поддержки и мобильный ЦНАП, где люди могут получить все необходимые консультации и оформить материальную помощь", – говорится в отчете о визите президента Украины в Запорожье.

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область 27 марта Зеленский побывал на передовой, а также вместе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси осмотрел поврежденную ДнепроГЭС. Затем в штабе оперативной группировки войск "Запорожье" глава государства провел совещание о ситуации в регионе и навестил раненых украинских бойцов в госпитале.

Контекст:

Россия в очередной раз обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео).

По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего в город прилетело до восьми ракет, сообщили в горсовете.

Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".

Вечером 22 марта в МВД Украины сообщили о завершении спасательной операции на месте удара. Тогда было известно о 34 пострадавших и одном погибшем. 26 марта стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший, подросток 2004 года рождения.

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