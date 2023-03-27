Зеленскому в Запорожье показали дом, пострадавший в результате российского ракетного удара. Он может обвалиться

Зеленского проинформировали об обстоятельствах российской террористической атаки и ликвидации ее последствий Фото: president.gov.ua

"Начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко и начальник Главного управления Национальной полиции в области Артем Кисько доложили президенту об обстоятельствах вражеской террористической атаки и ликвидации последствий", – сказано в сообщении.

В Офисе президента сообщили, что в результате попадания российской ракеты в один из девятиэтажных жилых домов были повреждены несущие конструкции одного из подъездов.

"Обрушения конструкций верхних этажей этой части здания не произошло, но остается большая вероятность этого. Потому необходим демонтаж этой части здания с использованием специальной техники", – добавили в ОП.

Сообщается, что пострадавшим жителям домов была предоставлена необходимая медицинская помощь, на месте прилета развернули мобильный госпиталь.

"Было обеспечено временное жилье тем, кто в этом нуждается. Ведь в двух наиболее поврежденных домах десятки квартир не пригодны для проживания. На месте трагедии развернут пункты поддержки и мобильный ЦНАП, где люди могут получить все необходимые консультации и оформить материальную помощь", – говорится в отчете о визите президента Украины в Запорожье.

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область 27 марта Зеленский побывал на передовой, а также вместе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси осмотрел поврежденную ДнепроГЭС. Затем в штабе оперативной группировки войск "Запорожье" глава государства провел совещание о ситуации в регионе и навестил раненых украинских бойцов в госпитале.