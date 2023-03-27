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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский посетил передовую в Запорожской области и вручил награды военным

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Зеленский пообщался с военнослужащими в Запорожской области
Зеленский пообщался с военнослужащими в Запорожской области
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта посетил передовые позиции украинских защитников в Запорожской области. Об этом проинформировал сайт главы государства.

Зеленский пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за защиту государства и вручил награды – ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.

Военные подарили ему коин, который является символом военного братства, также президента проинформировали об оперативной ситуации на фронте, обеспечении боеприпасами и техникой, говорится в релизе. 

"Имею честь сегодня быть здесь и поблагодарить вас за то, что защищаете наше государство, всех нас, наш суверенитет, наши города, наших детей. Желаю всем нам победы. Живите и сражайтесь. С такими, как вы, мы обязательно победим", – заявил он. 

Видео общения с военными Зеленский опубликовал в Instagram. 

Контекст:

На прошлой неделе, 22 марта, Зеленский был с рабочей поездкой в Донецкой области, там он, в частности, посетил передовые позиции украинских защитников на бахмутском направлении.

23 марта президент ездил в Херсонскую область. Визит был посвящен восстановлению деоккупированного региона, также Зеленский вручал награды военным в ходе поездки. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, военнослужащий, награды, визит
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