Зеленский посетил передовую в Запорожской области и вручил награды военным

Зеленский пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за защиту государства и вручил награды – ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.

Военные подарили ему коин, который является символом военного братства, также президента проинформировали об оперативной ситуации на фронте, обеспечении боеприпасами и техникой, говорится в релизе.

"Имею честь сегодня быть здесь и поблагодарить вас за то, что защищаете наше государство, всех нас, наш суверенитет, наши города, наших детей. Желаю всем нам победы. Живите и сражайтесь. С такими, как вы, мы обязательно победим", – заявил он.

Видео общения с военными Зеленский опубликовал в Instagram.

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