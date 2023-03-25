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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский объяснил, почему ВСУ не начинают контрнаступление

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По словам Зеленского, ситуация на востоке Украины "нехорошая"
По словам Зеленского, ситуация на востоке Украины "нехорошая"
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Вооруженные силы Украины на данный момент не могут начать масштабное контрнаступление. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в опубликованном 25 марта интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

Глава государства подчеркнул, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители.

"Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров", – сказал президент, добавив, что российские оккупанты ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, чем силы обороны Украины.

По словам Зеленского, ситуация на востоке Украины "нехорошая".

Глава государства также добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял 13 января, что Украина готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 21 марта, что Россия, вероятно, предпримет еще одну попытку наступления на Украину и ближайшие недели будут критическими в Украине. Защищающий Украину на фронте нардеп от партии "Голос" полковник СБУ в запасе, "киборг" Роман Костенко считает, что наступление россиян будет зависеть от погоды и время "сейчас играет не в их пользу".

Весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое "шокирует мир", заявил 23 марта советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дениэл Райс.

Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ, сообщило 24 марта Bloomberg.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, боеприпасы, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, война России против Украины, контрнаступление
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