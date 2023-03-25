Зеленский объяснил, почему ВСУ не начинают контрнаступление

Глава государства подчеркнул, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители.

"Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров", – сказал президент, добавив, что российские оккупанты ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, чем силы обороны Украины.

По словам Зеленского, ситуация на востоке Украины "нехорошая".

Глава государства также добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.