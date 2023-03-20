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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы обязательно победим". Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ обсуждают в закрытом режиме, к его подготовке допущены даже не все члены cтавки

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Данилов: Круг лиц, которые склоняются над картами, крайне ограничен
Данилов: Круг лиц, которые склоняются над картами, крайне ограничен
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешным. Об этом в опубликованном 20 марта интервью "ТСН" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

На вопрос журналистки, что будет, если весенне-летнее наступление ВСУ не достигнет целей, он ответил: "Если" у нас быть не может – мы обязательно победим".

Данилов подчеркнул, что СМИ не могут располагать достоверной информацией с подробностями готовящегося контрнаступления ВСУ.

"Все это обсуждается в абсолютно закрытом режиме в присутствии президента. И круг лиц, которые склоняются над картами, крайне ограничен. Не все члены cтавки [верховного главнокомандующего] присутствуют при данном процессе. На сегодня никто не знает дату, когда будут приниматься те или иные решения и как будут выглядеть те или иные процессы", – отметил секретарь СНБО.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, Алексей Данилов, деоккупация, контрнаступление
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