"Мы обязательно победим". Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ обсуждают в закрытом режиме, к его подготовке допущены даже не все члены cтавки

На вопрос журналистки, что будет, если весенне-летнее наступление ВСУ не достигнет целей, он ответил: "Если" у нас быть не может – мы обязательно победим".

Данилов подчеркнул, что СМИ не могут располагать достоверной информацией с подробностями готовящегося контрнаступления ВСУ.

"Все это обсуждается в абсолютно закрытом режиме в присутствии президента. И круг лиц, которые склоняются над картами, крайне ограничен. Не все члены cтавки [верховного главнокомандующего] присутствуют при данном процессе. На сегодня никто не знает дату, когда будут приниматься те или иные решения и как будут выглядеть те или иные процессы", – отметил секретарь СНБО.