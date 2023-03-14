"Это хороший знак. Они уже проиграли эту войну". Резников сообщил, что оккупанты роют окопы в Крыму и верят в контрнаступление Украины

Об этом 14 марта в Одессе на совместном брифинге с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Мероприятие транслировалось в YouTube Ukraine Media Center Odesa.
"Россияне очень хорошо учатся, поэтому они сели в оборону уже… Они роют окопы, сооружают фортификационные укрепления. Кстати, в Крыму тоже", – сказал Резников.
По его словам, это означает, что "россияне уже готовятся к защите и верят, что украинцы пойдут в контрнаступление".
"И это хороший знак. Потому что это уже идет материализация пространства. Мы уже создаем будущее, они уже проиграли. Раз они в своей "специальной военной операции" перешли в защиту – они уже проиграли эту войну", – подчеркнул Резников.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированной АР Крым – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.
Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР Минобороны Украины. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.