"Это хороший знак. Они уже проиграли эту войну". Резников сообщил, что оккупанты роют окопы в Крыму и верят в контрнаступление Украины

Россияне "очень хорошо учатся", поэтому они "сели в оборону уже", отметил Резников Фото: EPA

Об этом 14 марта в Одессе на совместном брифинге с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Мероприятие транслировалось в YouTube Ukraine Media Center Odesa.

"Россияне очень хорошо учатся, поэтому они сели в оборону уже… Они роют окопы, сооружают фортификационные укрепления. Кстати, в Крыму тоже", – сказал Резников.

По его словам, это означает, что "россияне уже готовятся к защите и верят, что украинцы пойдут в контрнаступление".

"И это хороший знак. Потому что это уже идет материализация пространства. Мы уже создаем будущее, они уже проиграли. Раз они в своей "специальной военной операции" перешли в защиту – они уже проиграли эту войну", – подчеркнул Резников.