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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атакуют на пяти направлениях, в Бахмуте идут позиционные бои – Генштаб ВСУ

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Оккупанты пытаются взять Бахмут уже восьмой месяц
Оккупанты пытаются взять Бахмут уже восьмой месяц
Фото: ЕРА

Российские оккупанты по-прежнему пытаются наступать на пяти направлениях на востоке Украины. Об этом в сводке за последние сутки проинформировал 14 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российский агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на купянском и лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ, в частности "оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки".

"На бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Васильевка", – объяснили в Генштабе.

"На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется", – рассказали в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, оккупанты ведут постоянные обстрелы на всех направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02kQByt7TEN6VTACGGJq5v3Zzk3sBpKn4qERodnW6Xr5aGfkBd9gVro2h2sVafcbwJl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины продолжаются уже несколько недель.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Шахтерск, Марьинка, Авдеевка, вторжение, Купянск, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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