Оккупанты атакуют на пяти направлениях, в Бахмуте идут позиционные бои – Генштаб ВСУ

Оккупанты пытаются взять Бахмут уже восьмой месяц Фото: ЕРА

"Российский агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на купянском и лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ, в частности "оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки".

"На бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Васильевка", – объяснили в Генштабе.

"На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется", – рассказали в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, оккупанты ведут постоянные обстрелы на всех направлениях.

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