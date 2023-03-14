Оккупанты атакуют на пяти направлениях, в Бахмуте идут позиционные бои – Генштаб ВСУ

"Российский агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что на купянском и лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ, в частности "оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки".
"На бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Васильевка", – объяснили в Генштабе.
"На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется", – рассказали в ВСУ.
Также, по данным Генштаба, оккупанты ведут постоянные обстрелы на всех направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.
Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины продолжаются уже несколько недель.