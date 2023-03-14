РФ 13 марта нанесла по Украине пять ракетных и 35 авиаударов – Генштаб ВСУ

"Российская Федерация использует тактику террора, неизбирательно обстреливает населенные пункты, тем самым грубо нарушая нормы международного гуманитарного права. За минувшие сутки противник нанес пять ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что есть погибшие и раненые мирные жители.

"Также враг нанес 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины", – сообщили в пресс-центре.