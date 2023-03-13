В Сумской области за сутки зафиксировали два ракетных прилета с территории РФ, есть пострадавшие – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).
"Было зафиксировано 94 прилета – из минометов, артиллерии (РСЗО и САУ), два ракетных прилета, а также сброс четырех взрывных устройств с БПЛА (типа ВОГ)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Знобь-Новгородское, в результате чего погиб гражданский, еще четыре человека получили ранения.
Кроме того, россияне совершили ракетный обстрел (одна противотанковая управляемая ракета) по Краснопольской общине, указали в Сумской ОВА.
В результате обстрелов оккупантами территории области разрушения получили жилые дома и нежилые здания, сказано в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.