В Сумской области за сутки зафиксировали два ракетных прилета с территории РФ, есть пострадавшие – ОВА

Оккупанты 13 марта нанесли ракетный удар по поселку Знобь-Новгородское, отметили в Сумской ОВА Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).

"Было зафиксировано 94 прилета – из минометов, артиллерии (РСЗО и САУ), два ракетных прилета, а также сброс четырех взрывных устройств с БПЛА (типа ВОГ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Знобь-Новгородское, в результате чего погиб гражданский, еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, россияне совершили ракетный обстрел (одна противотанковая управляемая ракета) по Краснопольской общине, указали в Сумской ОВА.

В результате обстрелов оккупантами территории области разрушения получили жилые дома и нежилые здания, сказано в сообщении.