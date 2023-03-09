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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области. Разрушено жилье и ЛЭП

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Снаряды оккупантов повредили многоквартирный дом
Снаряды оккупантов повредили многоквартирный дом
Фото: Головне управління ДСНС України у Сумській області / Facebook

9 марта российская армия обстреляла три общины Сумской области – Середино-Будскую, Белопольскую и Новослободскую. Об этом областная военная администрация сообщила в Telegram.

В области зафиксировано 18 прилетов, оккупанты били по приграничным территориям из артиллерии.

Большинство ударов пришлось по городу Середина-Буда, там снаряды повредили квартиру в многоквартирном доме. Рядом разрушены хозяйственные постройки, также зацепило линию электропередач.

"Новослободская община: в течение дня зафиксировано 5 прилетов из артиллерии. Белопольская: окрестности одного из сел россияне обстреляли из самоходной артиллерийской установки", – говорится в сообщении.

По данным военных, оперативная обстановка в приграничных с РФ районах контролируемая, отметили в ОВА. Формирования наступательных группировок врага вблизи государственной границы не обнаружено.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Теги: Сумская область, граница, армия РФ, артиллерия, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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