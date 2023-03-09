Оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области. Разрушено жилье и ЛЭП

В области зафиксировано 18 прилетов, оккупанты били по приграничным территориям из артиллерии.

Большинство ударов пришлось по городу Середина-Буда, там снаряды повредили квартиру в многоквартирном доме. Рядом разрушены хозяйственные постройки, также зацепило линию электропередач.

"Новослободская община: в течение дня зафиксировано 5 прилетов из артиллерии. Белопольская: окрестности одного из сел россияне обстреляли из самоходной артиллерийской установки", – говорится в сообщении.

По данным военных, оперативная обстановка в приграничных с РФ районах контролируемая, отметили в ОВА. Формирования наступательных группировок врага вблизи государственной границы не обнаружено.