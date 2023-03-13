Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. Один мирный житель погиб, четверо ранены

"В Сумской области россияне обстреляли поселок Знобь-Новгородское. Нанесен ракетный удар в районе местного профессионально-аграрного лицея", – написал глава ОП.
По его данным, в результате атаки противника погиб один мирный житель. Еще четыре человека получили ранения.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.