Оккупанты за сутки выпустили по Украине 95 ракет и нанесли 31 авиационный удар – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и домам гражданского населения. Российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, 34 российские ракеты были уничтожены украинскими военными.

Также враг нанес 31 авиационный удар. Россияне использовали восемь беспилотников типа Shahed-136, половина из них была сбита.

Помимо этого, российские захватчики совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.