ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки выпустили по Украине 95 ракет и нанесли 31 авиационный удар – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Накануне оккупанты совершили 15-й массированный обстрел территории Украины
Накануне оккупанты совершили 15-й массированный обстрел территории Украины
Фото: ДСНС України / Telegram

За минувшие сутки российские оккупанты выпустили по территории Украины 95 ракет разного базирования. Об этом 10 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и домам гражданского населения. Российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, 34 российские ракеты были уничтожены украинскими военными.

Также враг нанес 31 авиационный удар. Россияне использовали восемь беспилотников типа Shahed-136, половина из них была сбита.

Помимо этого, российские захватчики совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02t4fzio2TdVmMuS8jqQnpfrZRNPQz1k8yKasLRNvwtJqdJkqaDGYNW5W28S8Was3cl

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что во время вчерашнего массированного обстрела РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. По его словам, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
Галина ГРИШИНА
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Галина ГРИШИНА
  Чичваркин: Иду гулять с собакой и мне говорят: "Классный хэллоуиновский костюм". Да я так просто каждый день хожу
  Чичваркин: Иду гулять с собакой – и мне говорят: "Классный хэллоуиновский костюм". Да я так просто каждый день хожу G
Дмитрий ГОРДОН
  Рыба с лимонно-чесночным соусом. Простой рецепт приготовления в духовке
  Рыба с лимонно-чесночным соусом. Простой рецепт приготовления в духовке
Галина ГРИШИНА
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою младшую дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою младшую дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге
Галина ГРИШИНА
"Теперь каждое движение болезненно". 49-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко призналась, что испытывает постоянную боль в мышцах
"Теперь каждое движение болезненно". 49-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко призналась, что испытывает постоянную боль в мышцах
Галина ГРИШИНА
  "Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео
  "Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео
Галина ГРИШИНА
Арестович сфотографировался с младенцем на руках и рассказал, чей это ребенок
Арестович сфотографировался с младенцем на руках и рассказал, чей это ребенок
Галина ГРИШИНА
Названы ведущие трансляции церемонии вручения премии "Оскар 2023" на канале "Суспільне Культура"
Названы ведущие трансляции церемонии вручения премии "Оскар 2023" на канале "Суспільне Культура"
Галина ГРИШИНА
82-летний Кавалли в шестой раз стал отцом
82-летний Кавалли в шестой раз стал отцом
Галина ГРИШИНА
Дети принца Гарри и его жены Меган получили королевские титулы
Дети принца Гарри и его жены Меган получили королевские титулы
Галина ГРИШИНА
Вышебаба проведет в Киеве благотворительный вечер поэзии. За собранные деньги купят дроны для украинских защитников на передовой
Вышебаба проведет в Киеве благотворительный вечер поэзии. За собранные деньги купят дроны для украинских защитников на передовой
Галина ГРИШИНА
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло
Галина ГРИШИНА
  Вышел финальный трейлер хоррора "Крик 6" со звездой "Уэнсдей" в главной роли. Видео
  Вышел финальный трейлер хоррора "Крик 6" со звездой "Уэнсдей" в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам (139515)
2
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта (66995)
3
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (54955)
4
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (50511)
5
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения (43946)
6
Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется (39179) G
7
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото (27063)
8
"В убитом поезде вахтовик в татуировках на полном серьезе мне объяснял, что не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не голубой". Панин рассказал о менталитете россиян (22739) G
 
 
 
 