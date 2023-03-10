Оккупанты за сутки выпустили по Украине 95 ракет и нанесли 31 авиационный удар – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и домам гражданского населения. Российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, 34 российские ракеты были уничтожены украинскими военными.
Также враг нанес 31 авиационный удар. Россияне использовали восемь беспилотников типа Shahed-136, половина из них была сбита.
Помимо этого, российские захватчики совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что во время вчерашнего массированного обстрела РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. По его словам, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.