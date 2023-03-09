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Россияне в очередной раз массировано обстреляли Украину ракетами. Фоторепортаж

Сегодня 22.31
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Об атаках оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры, в частности, сообщили власти Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Кировоградской областей. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики. В Запорожской области пять ракет попали в объект критической инфраструктуры. Также был прилет по объекту инфраструктуры в Киеве. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования. Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Фото последствий российской атаки опубликовали агентство EPA, ГСЧС и командование Воздушных сил ВСУ.
Теги: Россия, Днепропетровск, Украина, Харьков, Ивано-Франковск, ГСЧС, Кировоград, война, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, россияне
 

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