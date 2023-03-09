Россияне в очередной раз массировано обстреляли Украину ракетами. Фоторепортаж
Киев. Фото: ДСНС України / Telegram
Киев. Фото: ДСНС України / Telegram
Львовская область. Фото: ДСНС України / Telegram
Львовская область. Фото: ДСНС України / Telegram
Львовская область. Фото: ДСНС України / Telegram
Львовская область. Фото: ДСНС України / Telegram
Львовская область. Фото: EPA
Львовская область. Фото: EPA
Песочин, Харьковская область. Фото: EPA
Песочин, Харьковская область. Фото: EPA
Обломок российской ракеты. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook
Обломок российской ракеты. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook