Россия потратила на атаку 9 марта запас ракет, который копила месяц – представитель ГУР МО

"Россияне продолжают ракетный террор, однако уже с учетом дефицита высокоточного ракетного вооружения, которое они сегодня имеют. В принципе, можно говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности работало производство, но сегодня фактически все, что они смогли произвести, потрачено на украинские трансформаторы", – сказал он.
По его словам, интервалы между обстрелами увеличиваются и в ближайшее время у РФ вряд ли получится увеличить интенсивность до той, которая была в начале постоянных ракетных атак.
Россияне все еще пытаются придумывать способы обхода международных санкций, сказал Юсов.
"Серые зоны, контрабандные схемы – что угодно. Частично это может удаваться, но не в тех объемах, которые удовлетворяли бы потребности военно-промышленного комплекса, особенно в производстве современного оружия. Российский ВПК последние десятилетия в значительной степени деградировал и сегодня уже не составляет единый комплекс полного цикла, который может сам изготовлять все, что нужно. Все последние презентованные разработки базировались на иностранных комплектующих, с которыми у России сейчас большие трудности", – пояснил он.
Юсов подчеркнул, что это не значит, что ракеты закончились, но безмерного запаса у россиян нет.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших.
Особенностью этой ракетной атаки было использование шести ракет "Кинжал", рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, ранее такого количества "Кинжалов" за одну атаку не фиксировалось.