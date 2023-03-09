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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия потратила на атаку 9 марта запас ракет, который копила месяц – представитель ГУР МО

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Юсов рассказал, почему увеличились интервалы между ракетными атаками РФ
Юсов рассказал, почему увеличились интервалы между ракетными атаками РФ
Фото: mediacenter.org.ua

Россия во время ракетной атаки на Украину 9 марта потратила то количество ракет, которое производит в течение месяца. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона , которій транслировал телеканал "Рада".

"Россияне продолжают ракетный террор, однако уже с учетом дефицита высокоточного ракетного вооружения, которое они сегодня имеют. В принципе, можно говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности работало производство, но сегодня фактически все, что они смогли произвести, потрачено на украинские трансформаторы", – сказал он.

По его словам, интервалы между обстрелами увеличиваются и в ближайшее время у РФ вряд ли получится увеличить интенсивность до той, которая была в начале постоянных ракетных атак.

Россияне все еще пытаются придумывать способы обхода международных санкций, сказал Юсов.

"Серые зоны, контрабандные схемы – что угодно. Частично это может удаваться, но не в тех объемах, которые удовлетворяли бы потребности военно-промышленного комплекса, особенно в производстве современного оружия. Российский ВПК последние десятилетия в значительной степени деградировал и сегодня уже не составляет единый комплекс полного цикла, который может сам изготовлять все, что нужно. Все последние презентованные разработки базировались на иностранных комплектующих, с которыми у России сейчас большие трудности", – пояснил он.

Юсов подчеркнул, что это не значит, что ракеты закончились, но безмерного запаса у россиян нет.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших. 

Особенностью этой ракетной атаки было использование шести ракет "Кинжал", рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, ранее такого количества "Кинжалов" за одну атаку не фиксировалось.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Андрей Юсов, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ГУР Минобороны Украины
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