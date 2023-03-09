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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия впервые за одну атаку по Украине использовала шесть "Кинжалов". Что это за ракеты и сколько у нее их осталось?

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"Кинжал" это ракеты воздушного базирования. По информации украинских военных, у РФ таких ракет около 40 50
"Кинжал" – это ракеты воздушного базирования. По информации украинских военных, у РФ таких ракет около 40–50
Фото: ЕРА (архив)

9 марта в ходе массированной ракетной атаки по объектам инфраструктуры Украины Россия использовала 81 ракету разного базирования, в что числе шесть ракет "Кинжал".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона рассказал, что всего у РФ более 40 таких ракет, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если мы говорим о "Кинжалах", речь идет о десятках, это не сотнях. Этого вооружения точно не так много, как например тех же С-300, которых у них тысячи", – отметил Юсов. 

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат говорил, что это впервые РФ использовала такое количество "Кинжалов" – раньше такой статистики не было.

"Фактически это аэробаллистическая ракета воздушного базирования, способная на большой скорости поражать цели в любой точке Украины. Поэтому когда взлетает "МиГ", который является носителем этих ракет, вся карта [воздушных тревог] становится красной", – объяснял он.

По данным Киевской городской военной администрации, такая ракета была использована для атаки по Киеву сегодня

ТСН, ссылаясь на слова Игната, пишет, что всего у РФ около 40–50 этих ракет. Отметили, что РФ продолжает их производить. 

Военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал ТСН, что по его информации, в РФ с начала года произвели четыре ракеты "Кинжал". 

то немного, импортозамещение у них не работает. Есть соответствующая элементная база, которая должна присутствовать в этих высокоточных сверхскоростных ракетах. У россиян ограничены возможности", – отметил он. Селезнев допускает, что РФ может использовать и большее количество "Кинжалов" за одну атаку. 

"Идет ли [президент РФ Владимир] Путин в ракетное наступление с лозунгом "Это наш последний решительный бой"? Такого нельзя исключать, ведь слишком разная ракетная группировка сегодня атаковала Украину. Летели Х-101, Х-55, "Кинжалы", "Калибры". Все, что Россия смогла поставить в бой – все использовали", – отметил он. 

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" – это новый вид вооружений в РФ, писал украинский военный портал Defence Express в августе прошлого года. Командование Воздушных сил ВСУ информировало, что РФ 7 августа нанесла удар "Кинжалом" по военным объектам в Винницкой области. 

"Это новейший тип ракет, находящихся на вооружении россия. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 – более 12000 км/ч. После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при закате на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч", – говорилось в релизе. 

Сегодня в ВС ВСУ подчеркивали, что в Украине нет средств, чтобы сбивать такие ракеты

"Учитывая, что ракеты могут маневрировать на траектории полета, считается, что перехватить их почти нереально: средства ПВО засекут их слишком поздно и не успеют отреагировать", – добавляет Defence Express. 

Военный эксперт Олег Жданов говорил, что эта ракета разрабатывалась для поражения систем ПВО, пишет УНИАН. Фактически это баллистическая ракета, которую поставили на самолет, и первой разгонной ступенью этой ракеты является самолет, отметило агентство, ссылаясь на слова эксперта (Игнат говорил, что баллистические ракеты сможет сбивать система ПВО Patirot, но пока Украина не получила эти ЗРК). 

22 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что РФ три раза использовала "Кинжалы" для атак по Украине, пишет РБК. По данным Жданова, "Кинжалом" также был атакован ТРЦ Retroville в Киеве в марте прошлого года.

Retroville после атаки. Сейчас ТРЦ уже работает. Фото: ЕРА
Retroville после атаки. Сейчас ТРЦ уже работает. Фото: ЕРА

Также была информация о том, что такие ракеты РФ использовала для удара по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятин Ивано-Франковской области. Игнат в комментарии "Украинской правде" подтверждал, что РФ атаковала этот склад 19 марта 2022 года, но отмечал, что тип ракеты не установлен. 

"Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракетного вооружения России. Они применяют ракеты, летящие 2 тыс. км, 5,5 тыс. км по дальности – это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие Х-101, Х-55, Х-555. Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить", – сказал он тогда. 

Контекст:

По информации украинской разведки, Россия потратила на атаку 9 марта запас ракет, который копила месяц. Это был 15-й массированный обстрел ракетами критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября, отмечали в "Укрэнерго". По информации местных властей, в разных регионах Украины в результате атаки погибло как минимум шесть человек. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, статистика, авиация, Сергей Шойгу, Укрэнерго, вооружение, ПВО, Владислав Селезнев, Андрей Юсов, боеприпасы, обстрелы, Олег Жданов, инфраструктура, баллистическая ракета, ракета Кинжал, Юрий Игнат
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