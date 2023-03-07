ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер ВС ВСУ не подтвердил доставку Patriot в Украину

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Игнат: Как увидите, что командующий Воздушными силами тестирует где-то за рулем Patriot, то точно уже он будет в Украине
Игнат: Как увидите, что командующий Воздушными силами тестирует где-то за рулем Patriot, то точно уже он будет в Украине
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не подтверждает доставку в Украину систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона 7 марта, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

О том, что эти системы уже доставлены в Украину, говорил министр обороны Польши Мариуш Блащак

"Министр обороны Польши – Польши! – подчеркиваю – дает интервью испанскому изданию. Комментируют уже все украинские СМИ, забирая друг у друга заголовки. Ну есть же у нас официальные источники", – возмутился он в ответ на вопрос о поставке в Украину ЗРК Patriot. 

"Безусловно, Patriot будет в Украине. Решение принято, люди обучаются. [...] Ожидаем в ближайшее время, есть заявления об обучении наших людей на этих комплексах. Оно будет, состоится. Как увидите, что командующий Воздушными силами тестирует где-то за рулем Patriot, как это было недавно с IRIS-T в итоговом материале о годе войны, то точно уже он будет в Украине. Или сообщим о первом рашистском самолете, который собьет этот Patriot. А Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 км. Подчеркиваю, это аэродинамические цели – вертолеты, самолеты, крылатые ракеты. Баллистика – меньше, 40 км, но это тоже очень нужное нам оружие, вместе с SAMP-T. Поэтому наберемся терпения. И будем ожидать, когда эта новость будет действительно", – добавил Игнат. 

В минобороны Польши опровергли слова Блащака. В ведомстве заявили "Укринформу", что испанское издание неправильно перевело слова министра. "Намерение вице-премьер-министра – министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot", – сообщили там. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 17 января, что США, Германия и Нидерланды гарантировали Украине передачу трех батарей ЗРК Patriot "и это только начало".

США объявили о выделении Украине $1,85 млрд военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в декабре прошлого года, Германия и Нидерланды о намерении предоставить Украине такую технику заявили в январе. 

О прибытии в Украину первых танков Leopard, предоставленных союзниками, украинское правительство сообщало 24 февраля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, Воздушные силы Украины, ЗРК Patriot, Мариуш Блащак, Юрий Игнат
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