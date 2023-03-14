В Киеве и области отменили стабилизационные отключения, но ситуация в энергосистеме остается сложной – ДТЭК

Об этом сообщается в Telegram ДТЭК вечером 13 марта.
"Было возобновлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", – сказано в сообщении.
В то же время в ДТЭК подчеркнули, что ситуация в энергосистеме остается сложной.
Утром в ДТЭК отмечали, что стабилизационные отключения электроэнергии действуют в четырех районах Киева.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты были зафиксированы в девяти областях и Киеве.
В связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы были без отопления.
К вечеру 11 марта в столице полностью возобновили централизованное теплоснабжение.