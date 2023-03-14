В Киеве и области отменили стабилизационные отключения, но ситуация в энергосистеме остается сложной – ДТЭК

Об этом сообщается в Telegram ДТЭК вечером 13 марта.

"Было возобновлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", – сказано в сообщении.

В то же время в ДТЭК подчеркнули, что ситуация в энергосистеме остается сложной.

Утром в ДТЭК отмечали, что стабилизационные отключения электроэнергии действуют в четырех районах Киева.