В четырех районах Киева действуют стабилизационные отключения электроэнергии

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" пояснили, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.
Российские оккупанты в ночь на 9 марта атаковали Киев, попав в объект инфраструктуры. В связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы были без отопления.
К вечеру 11 марта в столице полностью возобновили централизованное теплоснабжение.