В четырех районах Киева действуют стабилизационные отключения электроэнергии

В "Укрэнерго" пояснили, что ограничения связаны с повреждениями оборудования энергообъектов Фото: depositphotos.com

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" пояснили, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.