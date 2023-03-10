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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о ситуации в энергетике: В Харькове проблемы со связью, непросто в Житомире, в Киеве восстанавливают тепло

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Зеленский отметил героические усилия украинских энергетиков
Зеленский отметил героические усилия украинских энергетиков
Фото: president.gov.ua

В Украине продолжают восстанавливать энергосистему после российской массированной ракетной атаки 9 марта. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 марта, опубликованном его пресс-службой.

"Весь день получаю доклады о восстановлении наших энергообъектов и сетей после российского террористического налета. Харьков – все еще многие абоненты отключены, в городе проблемы со связью. Удалось дать электричество на критическую инфраструктуру, все службы работают, чтобы возобновить энергоснабжение потребителям. Действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад", – сказал Зеленский.

По его информации, в Харьковской области по состоянию на вечер у большинства потребителей поставки электричества возобновлены.

"До сих пор непросто в Житомире: хотя систему в целом сбалансировали, все же могут быть отключения. Энергетики работают. Запорожье – делается все, чтобы защитить людей и энергосистему города. Киев – теплосети восстанавливаются", – проинформировал президент. 

Он поблагодарил всех, кто привлечен к этим работам и помогает восстановить инфраструктуру.

"Украинцы сильны, когда заботятся друг о друге. Украинцы свободны, когда защищаются", – завершил президент.


Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что во время массированного обстрела РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. По его словам, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.

Из-за атак россиян в Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях ввели аварийные отключения электричества. В остальных областях лимиты потребления не устанавливали, сообщили 10 марта в "Укрэнерго".

Теги: Киев, Харьков, Запорожье, Житомир, энергетика, электричество, Харьковская область, электроэнергия, электроснабжение, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, теплоснабжение
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