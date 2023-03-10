Зеленский о ситуации в энергетике: В Харькове проблемы со связью, непросто в Житомире, в Киеве восстанавливают тепло

"Весь день получаю доклады о восстановлении наших энергообъектов и сетей после российского террористического налета. Харьков – все еще многие абоненты отключены, в городе проблемы со связью. Удалось дать электричество на критическую инфраструктуру, все службы работают, чтобы возобновить энергоснабжение потребителям. Действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад", – сказал Зеленский.

По его информации, в Харьковской области по состоянию на вечер у большинства потребителей поставки электричества возобновлены.

"До сих пор непросто в Житомире: хотя систему в целом сбалансировали, все же могут быть отключения. Энергетики работают. Запорожье – делается все, чтобы защитить людей и энергосистему города. Киев – теплосети восстанавливаются", – проинформировал президент.

Он поблагодарил всех, кто привлечен к этим работам и помогает восстановить инфраструктуру.

"Украинцы сильны, когда заботятся друг о друге. Украинцы свободны, когда защищаются", – завершил президент.



