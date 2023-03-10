Зеленский о ситуации в энергетике: В Харькове проблемы со связью, непросто в Житомире, в Киеве восстанавливают тепло

"Весь день получаю доклады о восстановлении наших энергообъектов и сетей после российского террористического налета. Харьков – все еще многие абоненты отключены, в городе проблемы со связью. Удалось дать электричество на критическую инфраструктуру, все службы работают, чтобы возобновить энергоснабжение потребителям. Действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад", – сказал Зеленский.
По его информации, в Харьковской области по состоянию на вечер у большинства потребителей поставки электричества возобновлены.
"До сих пор непросто в Житомире: хотя систему в целом сбалансировали, все же могут быть отключения. Энергетики работают. Запорожье – делается все, чтобы защитить людей и энергосистему города. Киев – теплосети восстанавливаются", – проинформировал президент.
Он поблагодарил всех, кто привлечен к этим работам и помогает восстановить инфраструктуру.
"Украинцы сильны, когда заботятся друг о друге. Украинцы свободны, когда защищаются", – завершил президент.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что во время массированного обстрела РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. По его словам, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.
Из-за атак россиян в Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях ввели аварийные отключения электричества. В остальных областях лимиты потребления не устанавливали, сообщили 10 марта в "Укрэнерго".