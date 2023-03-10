После ракетной атаки российских оккупантов в Харькове без электричества остаются почти 500 тыс. потребителей – ОВА

По словам Синегубова, сейчас со светом уже более 90% потребителей Харьковской области Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, сейчас со светом уже более 90% потребителей Харьковской области. Электроэнергия отсутствует у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской общин.

"В Харькове запитана критическая инфраструктура и часть потребителей. Восстановительные работы продолжаются. Без электроэнергии остаются 470 тыс. потребителей в Харькове и 50 тыс.– в области", – написал Синегубов.

Он подчеркнул, что энергетики стараются как можно быстрее подключить всех потребителей.

Помимо этого, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и другого вооружения приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

"В частности, под вражеским огнем находились Волчанск, Казачья Лопань, Двуречная, Стрелечья, Западное, Лиман и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, без пострадавших", – отметил глава ОВА.

В результате попаданий российских ракет 9 марта в Харькове не было воды, света и тепла, сообщал мэр города Игорь Терехов.