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После ракетной атаки российских оккупантов в Харькове без электричества остаются почти 500 тыс. потребителей – ОВА

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По словам Синегубова, сейчас со светом уже более 90% потребителей Харьковской области
По словам Синегубова, сейчас со светом уже более 90% потребителей Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

После масштабной ракетной атаки российских оккупантов 9 марта в Харькове без электричества остаются 470 тыс. потребителей. Об этом 10 марта в Telegram сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

По его словам, сейчас со светом уже более 90% потребителей Харьковской области. Электроэнергия отсутствует у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской общин.

"В Харькове запитана критическая инфраструктура и часть потребителей. Восстановительные работы продолжаются. Без электроэнергии остаются 470 тыс. потребителей в Харькове и 50 тыс.– в области", – написал Синегубов.

Он подчеркнул, что энергетики стараются как можно быстрее подключить всех потребителей.

Помимо этого, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и другого вооружения приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

"В частности, под вражеским огнем находились Волчанск, Казачья Лопань, Двуречная, Стрелечья, Западное, Лиман и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, без пострадавших", – отметил глава ОВА.

В результате попаданий российских ракет 9 марта в Харькове не было воды, света и тепла, сообщал мэр города Игорь Терехов.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что во время вчерашнего массированного обстрела РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. По его словам, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, энергетика, электричество, электроэнергия, обстрелы, ракеты, Олег Синегубов
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