Несмотря на ракетную атаку оккупантов, в Украине не вводили лимиты потребления электроэнергии. В четырех областях аварийные ограничения – "Укрэнерго"

В компании отметили, что проводят восстановительные работы в энергосистеме страны.
"Из-за повреждений, которые нанес враг, в Житомире и Харькове часть потребителей по-прежнему остаются без электроснабжения. Критическая инфраструктура этих городов работает преимущественно от автономных источников питания. Лимиты в остальных областях не устанавливались, потребление покрывается имеющимся производством электроэнергии", – говорится в сообщении.
Объемы потребления находятся на уровне рабочего дня, подчеркнули в "Укрэнерго".
В то же время в компании уточнили, что из-за обстрелов со стороны противника есть сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, которые приводят к необходимости применять графики почасовых отключений.
Помимо этого, из-за атак российских захватчиков аварийные отключения действуют в Днепропетровской и Запорожской областях.
"Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени", – заявили в "Укрэнерго", добавив, что по подстанциям компании суммарно прилетело уже более 200 ракет и дронов.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что во время вчерашнего массированного обстрела РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. По его словам, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.