Несмотря на ракетную атаку оккупантов, в Украине не вводили лимиты потребления электроэнергии. В четырех областях аварийные ограничения – "Укрэнерго"

В компании отметили, что проводят восстановительные работы в энергосистеме страны.

"Из-за повреждений, которые нанес враг, в Житомире и Харькове часть потребителей по-прежнему остаются без электроснабжения. Критическая инфраструктура этих городов работает преимущественно от автономных источников питания. Лимиты в остальных областях не устанавливались, потребление покрывается имеющимся производством электроэнергии", – говорится в сообщении.

Объемы потребления находятся на уровне рабочего дня, подчеркнули в "Укрэнерго".

В то же время в компании уточнили, что из-за обстрелов со стороны противника есть сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, которые приводят к необходимости применять графики почасовых отключений.

Помимо этого, из-за атак российских захватчиков аварийные отключения действуют в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени", – заявили в "Укрэнерго", добавив, что по подстанциям компании суммарно прилетело уже более 200 ракет и дронов.