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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После ракетного удара 9 марта треть киевлян остаются без отопления – КГВА

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Работы по восстановлению продолжались всю ночь
Работы по восстановлению продолжались всю ночь
Фото: КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" / Facebook

После российских ударов по объектам инфраструктуры по состоянию на утро 10 марта в Киеве полностью восстановлено энергоснабжение. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко, которого цитирует в Telegram пресс-служба КГВА.

По его словам, подача воды также осуществляется в штатном режиме. Отопление пока не подается третьей части киевлян.

"Теплоснабжение в процессе обновления. По состоянию на 7.50 без тепла 30% потребителей. Работы по восстановлению шли всю ночь и продолжаются сейчас. Вскоре обязательно вернем тепло киевлянам", – сказал Попко.

9 марта мэр Киева Виталий Кличкго называл такую же цифру потребителей, остающихся без тепла.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Как уточняет "Укрэнерго", это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины ракетами с сентября 2022 года и самый массовый с ноября.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших.

Харьков остался без света, воды и тепла. В ряде областей зафиксированы обстрелы энергообъектовКроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в блэкаут и работала на дизель-генераторах, позже ее энергопитание возобновили

Теги: Киев, отопление, электричество, водоснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины, Сергей Попко, российские оккупанты
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