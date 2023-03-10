После ракетного удара 9 марта треть киевлян остаются без отопления – КГВА

По его словам, подача воды также осуществляется в штатном режиме. Отопление пока не подается третьей части киевлян.

"Теплоснабжение в процессе обновления. По состоянию на 7.50 без тепла 30% потребителей. Работы по восстановлению шли всю ночь и продолжаются сейчас. Вскоре обязательно вернем тепло киевлянам", – сказал Попко.

9 марта мэр Киева Виталий Кличкго называл такую же цифру потребителей, остающихся без тепла.