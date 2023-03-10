После ракетного удара 9 марта треть киевлян остаются без отопления – КГВА

По его словам, подача воды также осуществляется в штатном режиме. Отопление пока не подается третьей части киевлян.
"Теплоснабжение в процессе обновления. По состоянию на 7.50 без тепла 30% потребителей. Работы по восстановлению шли всю ночь и продолжаются сейчас. Вскоре обязательно вернем тепло киевлянам", – сказал Попко.
9 марта мэр Киева Виталий Кличкго называл такую же цифру потребителей, остающихся без тепла.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Как уточняет "Укрэнерго", это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины ракетами с сентября 2022 года и самый массовый с ноября.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших.
Харьков остался без света, воды и тепла. В ряде областей зафиксированы обстрелы энергообъектов. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в блэкаут и работала на дизель-генераторах, позже ее энергопитание возобновили.