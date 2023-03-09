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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве полностью восстановили электроснабжение, без тепла еще 30% домов столицы – Кличко

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Восстановить отопление в Киеве планируют в течение суток
Восстановить отопление в Киеве планируют в течение суток
Фото: ЕРА

В Киеве полностью восстановили электроснабжение, сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

"Электроснабжение потребителям Киева восстановлено в полном объеме. Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются. В настоящее время 30% домов без отопления. Восстановить тепло в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток", – написал он. 

В Киеве в результате ночной массированной атаки РФ есть попадание по объекту инфраструктуры и пострадавшие. В связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы утром были без отопления. 

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Как уточняет "Укрэнерго", это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины ракетами с сентября 2022 года и самый массовый с ноября.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших.

Харьков остался без света, воды и тепла. В ряде областей зафиксированы обстрелы энергообъектовКроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в блэкаут и работала на дизель-генераторах, позже ее энергопитание возобновили

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, отопление, коммунальщики, война России против Украины, инфраструктура, восстановление
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