В Киеве полностью восстановили электроснабжение, без тепла еще 30% домов столицы – Кличко

"Электроснабжение потребителям Киева восстановлено в полном объеме. Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются. В настоящее время 30% домов без отопления. Восстановить тепло в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток", – написал он.
В Киеве в результате ночной массированной атаки РФ есть попадание по объекту инфраструктуры и пострадавшие. В связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы утром были без отопления.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Как уточняет "Укрэнерго", это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины ракетами с сентября 2022 года и самый массовый с ноября.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших.
Харьков остался без света, воды и тепла. В ряде областей зафиксированы обстрелы энергообъектов. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в блэкаут и работала на дизель-генераторах, позже ее энергопитание возобновили.