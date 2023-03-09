В Киеве полностью восстановили электроснабжение, без тепла еще 30% домов столицы – Кличко

"Электроснабжение потребителям Киева восстановлено в полном объеме. Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются. В настоящее время 30% домов без отопления. Восстановить тепло в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток", – написал он.

В Киеве в результате ночной массированной атаки РФ есть попадание по объекту инфраструктуры и пострадавшие. В связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы утром были без отопления.