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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Киевтеплоэнерго" после ракетных ударов подключило к отоплению уже 300 жилых домов – Кличко

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Утром мэр сообщал об экстренном отключении тепла у 40% потребителей
Утром мэр сообщал об экстренном отключении тепла у 40% потребителей
Фото: КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" / Facebook

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" поэтапно возобновляет теплоснабжение после ракетных ударов по критической инфраструктуре столицы Украины. Об этом городской голова Виталий Кличко сообщил 9 марта в Telegram.

По его словам, тепло уже подается в 300 жилых домов. Продолжаются работы по переподключению отключенных районов. В основном, это здания в центре и на левом берегу Днепра.

"Из-за обесточивания котельных КП "Киевтеплоэнeрго" применило экстренные алгоритмы реагирования. Более половины котельных города переключили на альтернативные источники электроснабжения – генераторы", – написал Кличко.

Он добавил, что восстановление теплоснабжения происходит поэтапно с учетом технических особенностей сетей и оборудования.

О том, что в результате ночной массированной атаки российских оккупантов по Украине без отопления осталась почти половина Киева, Кличко сообщил утром 9 марта.

"После ракетной атаки в связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы – без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме", – написал он.

Контекст:

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в ночь на 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету, а также восемь дронов Shahed. Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

По информации Минэнерго, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в нескольких областях, кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.

Во Львовской области погибли пять человек. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, сообщается о попадании по объекту инфраструктуры. 

По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В области есть пострадавшие, Харьков остался без света, воды и тепла

В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв. В Шостке Сумской области повреждены предприятие и жилые дома. В Ивано-Франковской области оккупанты атаковали объект энергетики. В Запорожской области пять ракет попали в объект критической инфраструктуры. 

Теги: Киев, Виталий Кличко, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, теплоснабжение, Киевтеплоэнерго, российские оккупанты
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