"Киевтеплоэнерго" после ракетных ударов подключило к отоплению уже 300 жилых домов – Кличко

По его словам, тепло уже подается в 300 жилых домов. Продолжаются работы по переподключению отключенных районов. В основном, это здания в центре и на левом берегу Днепра.

"Из-за обесточивания котельных КП "Киевтеплоэнeрго" применило экстренные алгоритмы реагирования. Более половины котельных города переключили на альтернативные источники электроснабжения – генераторы", – написал Кличко.

Он добавил, что восстановление теплоснабжения происходит поэтапно с учетом технических особенностей сетей и оборудования.

О том, что в результате ночной массированной атаки российских оккупантов по Украине без отопления осталась почти половина Киева, Кличко сообщил утром 9 марта.

"После ракетной атаки в связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы – без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме", – написал он.