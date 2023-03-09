"Киевтеплоэнерго" после ракетных ударов подключило к отоплению уже 300 жилых домов – Кличко

По его словам, тепло уже подается в 300 жилых домов. Продолжаются работы по переподключению отключенных районов. В основном, это здания в центре и на левом берегу Днепра.
"Из-за обесточивания котельных КП "Киевтеплоэнeрго" применило экстренные алгоритмы реагирования. Более половины котельных города переключили на альтернативные источники электроснабжения – генераторы", – написал Кличко.
Он добавил, что восстановление теплоснабжения происходит поэтапно с учетом технических особенностей сетей и оборудования.
О том, что в результате ночной массированной атаки российских оккупантов по Украине без отопления осталась почти половина Киева, Кличко сообщил утром 9 марта.
"После ракетной атаки в связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы – без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме", – написал он.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в ночь на 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету, а также восемь дронов Shahed. Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.
По информации Минэнерго, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в нескольких областях, кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.
Во Львовской области погибли пять человек. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, сообщается о попадании по объекту инфраструктуры.
По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В области есть пострадавшие, Харьков остался без света, воды и тепла.
В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв. В Шостке Сумской области повреждены предприятие и жилые дома. В Ивано-Франковской области оккупанты атаковали объект энергетики. В Запорожской области пять ракет попали в объект критической инфраструктуры.