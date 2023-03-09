"Укрэнерго": Самая сложная ситуация в энергосистеме после ракетной атаки России в двух областях Украины

В ночь на 9 марта Россия совершила 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины, отметили в "Укрэнерго" Фото: petrovp.photo / Instagram

Об этом 9 марта вечером сообщается в Facebook НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что самая сложная ситуация в Харьковской и Житомирской областях (по состоянию на 19.00).

"В Житомирской области днем удалось возобновить питание критической инфраструктуры, продолжаются ремонтные работы в магистральной и распределительных сетях... Был разработан план устранения последствий разрушений и аварии в области, наработаны резервные схемы питания потребителей", – сказано в сообщении.

В то же время, ситуация с энергопитанием в области "все еще шаткая", указали в НЭК.

"Вражеские обстрелы повредили оборудование, отремонтированное после предыдущих трех террористических атак на объекты "Укрэнерго" в Житомирской области. Всего по результатам четырех массированных атак на энергетическую инфраструктуру в регионе было шесть попаданий ракет и трех БПЛА", – говорится в сообщении.

Как рассказали в "Укрэнерго", ремонтные работы в области могут продлится до двух недель, в регионе ввели график плановых отключений.

В Харьковской области заживлена критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), также прорабатываются резервные схемы потребления потребителей, проинформировали в НЭК.

"Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в этом регионе стабилизируем", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Кроме того, плановые графики отключений, после попадания российских ракет по объекту энергетической инфраструктуры, введены в Одесской области.

В днепровском регионе сетевых ограничений нет, резюмировали в НЭК.