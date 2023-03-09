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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго": Самая сложная ситуация в энергосистеме после ракетной атаки России в двух областях Украины

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В ночь на 9 марта Россия совершила 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины, отметили в "Укрэнерго"
В ночь на 9 марта Россия совершила 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины, отметили в "Укрэнерго"
Фото: petrovp.photo / Instagram

Энергетики продолжают ликвидировать последствия массированного ракетного удара России по энергосистеме Украины.

Об этом 9 марта вечером сообщается в Facebook НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что самая сложная ситуация в Харьковской и Житомирской областях (по состоянию на 19.00).

"В Житомирской области днем удалось возобновить питание критической инфраструктуры, продолжаются ремонтные работы в магистральной и распределительных сетях... Был разработан план устранения последствий разрушений и аварии в области, наработаны резервные схемы питания потребителей", – сказано в сообщении.

В то же время, ситуация с энергопитанием в области "все еще шаткая", указали в НЭК.

"Вражеские обстрелы повредили оборудование, отремонтированное после предыдущих трех террористических атак на объекты "Укрэнерго" в Житомирской области. Всего по результатам четырех массированных атак на энергетическую инфраструктуру в регионе было шесть попаданий ракет и трех БПЛА", – говорится в сообщении.

Как рассказали в "Укрэнерго", ремонтные работы в области могут продлится до двух недель, в регионе ввели график плановых отключений.

В Харьковской области заживлена критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), также прорабатываются резервные схемы потребления потребителей, проинформировали в НЭК.

"Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в этом регионе стабилизируем", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Кроме того, плановые графики отключений, после попадания российских ракет по объекту энергетической инфраструктуры, введены в Одесской области.

В днепровском регионе сетевых ограничений нет, резюмировали в НЭК.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0ySuVdSiHGWyf6Z2SJSV6Zd914Labe4xZ4zYAdLBDDh4oD2GTUvzDg6qBX7GC5pTul

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты 9 марта выпустили 84 ракеты разного базирования. Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.

Об атаках оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры, в частности, сообщили власти ОдесскойХарьковскойДнепропетровскойИвано-ФранковскойКировоградской областей.  В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики. В Запорожской области пять ракет попали в объект критической инфраструктуры. Также был прилет по объекту инфраструктуры в Киеве.

В связи с российским ракетным обстрелом инфраструктуры Украины президент Владимир Зеленский провел совещание.  

В Минэнерго заявили 9 марта, что энергосистема Украины адаптировалась к атакам России. В частности, утром система оставалась целостной, отметил глава ведомства Герман Галущенко.

Теги: Россия, Украина, энергетика, Укрэнерго, Харьковская область, Житомирская область, ремонт, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, энергосистема, российские оккупанты, восстановление
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