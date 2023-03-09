В Минэнерго заявили, что энергосистема Украины адаптировалась к атакам России

Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, видеозапись опубликована в YouTube ведомства.

"Это уже 15-я массированная атака, именно ракетная массированная атака, потому что были и массированные атаки дронами, и в смешанном применении, – сказал Галущенко. – Те технические решения, которые наработаны с 10 октября [начала атак РФ]... мы уже адаптировались к техническим решениям. И это те решения, которые помогают нам удержать систему целостной и единой. Это то, что произошло сегодня, потому что утром система оставалась целостной".

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты 9 марта выпустили 84 ракеты разного базирования. Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.

Об атаках оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры, в частности, сообщили власти Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Кировоградской областей. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики. В Запорожской области пять ракет попали в объект критической инфраструктуры. Также был прилет по объекту инфраструктуры в Киеве.

В связи с российским ракетным обстрелом инфраструктуры Украины президент Владимир Зеленский провел совещание.