В Киеве без теплоснабжения остаются 8% потребителей, в четырех районах столицы применяют стабилизационные отключения света

В КГВА планируют сегодня завершить аварийно-ремонтные работы и возобновить стабильное функционирование всей инфраструктуры Киева Фото: depositphotos.com

"Водоснабжение работает в штатном режиме. Теплоснабжение – возвращаем тепло в жилище киевлян так быстро, насколько можем. В настоящее время без теплоснабжения 8% потребителей. Уже сегодня планируем завершить аварийно-ремонтные работы и возобновить стабильное функционирование всей инфраструктуры Киева", – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

В то же время в ДТЭК отметили, что в некоторых районах столицы применяются стабилизационные отключения электричества.

"В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов", – говорится в сообщении.

Утром 10 марта в КГВА сообщали, что после ракетного удара оккупантов без отопления была треть киевлян.