Российский ракетный удар 9 марта преследовал пропагандистские цели – ISW

Россия утверждает, что все цели ракетного удара 9 марта были достигнуты Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

ISW считает, что ракетный удар по Украине, ставший самым массированным в 2023 году, служил преимущественно целям российской государственной пропаганды и, вероятно, не принес реальной военной пользы, хотя минобороны РФ отчиталось, будто все цели, в том числе важные украинские военные объекты, поражены.

Эксперты отмечают, что целями ударов вновь стали объекты энергетической инфраструктуры, а саму атаку минобороны РФ назвало "ударом возмездия" за вторжение якобы "украинских диверсантов" в Брянскую область РФ 2 марта.

В ISW по-прежнему уверены, что такие удары не способны подорвать волю украинцев к сопротивлению и улучшить позиции России на фронте.

Отмечается, что в ходе атаки Россия применила в том числе дефицитные гиперзвуковые ракеты "Кинжал", неуязвимые для украинской ПВО.

Аналитики пишут, что ракетный удар помог частично успокоить (и, вероятно, именно ради этого затевался) радикальных сторонников войны в РФ, которые требовали ответа за инцидент в Брянской области и критиковали обстрелы Украины, которые не привели к тому, что страна замерзла зимой.

Однако многие российские военные блогеры все равно потребовали изменения подхода к ракетным ударам, отмечая, что Украина давно приспособилась к ним, резюмируют в Институте исследования войны.