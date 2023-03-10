Российский ракетный удар 9 марта преследовал пропагандистские цели – ISW

ISW считает, что ракетный удар по Украине, ставший самым массированным в 2023 году, служил преимущественно целям российской государственной пропаганды и, вероятно, не принес реальной военной пользы, хотя минобороны РФ отчиталось, будто все цели, в том числе важные украинские военные объекты, поражены.
Эксперты отмечают, что целями ударов вновь стали объекты энергетической инфраструктуры, а саму атаку минобороны РФ назвало "ударом возмездия" за вторжение якобы "украинских диверсантов" в Брянскую область РФ 2 марта.
В ISW по-прежнему уверены, что такие удары не способны подорвать волю украинцев к сопротивлению и улучшить позиции России на фронте.
Отмечается, что в ходе атаки Россия применила в том числе дефицитные гиперзвуковые ракеты "Кинжал", неуязвимые для украинской ПВО.
Аналитики пишут, что ракетный удар помог частично успокоить (и, вероятно, именно ради этого затевался) радикальных сторонников войны в РФ, которые требовали ответа за инцидент в Брянской области и критиковали обстрелы Украины, которые не привели к тому, что страна замерзла зимой.
Однако многие российские военные блогеры все равно потребовали изменения подхода к ракетным ударам, отмечая, что Украина давно приспособилась к ним, резюмируют в Институте исследования войны.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.
В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.