Сколько бы Россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах – Зеленский

Зеленский особенно отметил 138 Днепровскую, 160 Одесскую и 208 Херсонскую зенитно- ракетные бригады, отличившиеся в защите от российской атаки.
"Мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы Россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах. Ни ракеты, ни зверства РФ в этом не помогут", – сказал президент.
Он также поблагодарил международных партнеров, которые понимают важность полной защиты неба над страной и готовы помогать в гарантировании нормальной жизни людей.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября.
Об атаках оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры, в частности, сообщили власти Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Кировоградской областей. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики. В Запорожской области пять ракет попали в объект критической инфраструктуры. Также был прилет по объекту инфраструктуры в Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты. ВСУ уничтожили 34, еще восемь – не достигли цели.