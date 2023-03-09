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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сколько бы Россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах – Зеленский

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Зеленский выступил с вечерним обращением
Зеленский выступил с вечерним обращением
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные силы Вооруженных сил Украины за отражение массированной ракетной атаки по Украине 9 марта. Об этом идет речь в вечернем обращении главы государства, опубликованном в YouTube.

Зеленский особенно отметил 138 Днепровскую, 160 Одесскую и 208 Херсонскую зенитно- ракетные бригады, отличившиеся в защите от российской атаки.

"Мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы Россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах. Ни ракеты, ни зверства РФ в этом не помогут", – сказал президент.

Он также поблагодарил международных партнеров, которые понимают важность полной защиты неба над страной и готовы помогать в гарантировании нормальной жизни людей.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября.

Об атаках оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры, в частности, сообщили власти ОдесскойХарьковскойДнепропетровскойИвано-ФранковскойКировоградской областей. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики. В Запорожской области пять ракет попали в объект критической инфраструктуры. Также был прилет по объекту инфраструктуры в Киеве.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты. ВСУ уничтожили 34, еще восемь – не достигли цели.

Теги: ПВО, армия РФ, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, обращение, российские оккупанты
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