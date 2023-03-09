Сколько бы Россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах – Зеленский

Зеленский особенно отметил 138 Днепровскую, 160 Одесскую и 208 Херсонскую зенитно- ракетные бригады, отличившиеся в защите от российской атаки.

"Мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы Россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах. Ни ракеты, ни зверства РФ в этом не помогут", – сказал президент.

Он также поблагодарил международных партнеров, которые понимают важность полной защиты неба над страной и готовы помогать в гарантировании нормальной жизни людей.