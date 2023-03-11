В Киеве полностью восстановили теплоснабжение – Кличко

В Киеве полностью восстановили теплоснабжение после российской атаки Фото: depositphotos.com

Кличко подчеркнул, что коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов. Вместе с тем теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах.

Электро- и водоснабжение в столице также функционирует в штатном режиме, добавил мэр.