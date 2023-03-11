В Киеве полностью восстановили теплоснабжение – Кличко

Кличко подчеркнул, что коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов. Вместе с тем теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах.
Электро- и водоснабжение в столице также функционирует в штатном режиме, добавил мэр.
Российские оккупанты в ночь на 9 марта атаковали Киев, попав в объект инфраструктуры. В связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы были без отопления.
К утру 11 марта в Киеве число потребителей, остававшихся без теплоснабжения, сократилось до 8%, в четырех районах столицы применялись стабилизационные отключения света.